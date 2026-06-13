Mía, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, está cumpliendo un sueño: viajar a Japón, y no lo hizo sola, sino con su novio, el torero Tarik Othón, con quien mantiene un romance desde mayo de 2023.

La cantante de 21 años compartió fotografías de algunos momentos de su experiencia en el continente asiático, recientemente celebró su tercer aniversario con Tarik con un mensaje muy romántico.

"Te convertiste en mi compañero de vida, de aventuras, mi food buddy (con quién más me gusta compartir el amor por la comida jiji) mi gym partner, mi maestro de vida... y mi mejor amigo", se lee en el mensaje de celebración que Mía le dedicó a Tarik.

La conductora Andrea Legarreta, y su ex, Erik Rubín, están felices con el noviazgo de su hija, en redes se muestran encantados por lo bien que la está pasando su hija mayor, quien recientemente lanzó el tema musical "Lento".

Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín ya tienen nuevas parejas después de que hace tres años dieron por terminado su matrimonio de 22 años; tanto Mía como Nina apoyan a sus padres con la decisión de nuevos amores.

Andrea tiene un noviazgo con el coach Luis Carlos Origel, 20 años menor que ella, mientras que Erik tiene una relación con Geraldine Zárate, a quien ya conocen sus hijas.

JM

