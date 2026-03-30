Un nuevo protagonista del mundo animal ha conquistado internet en cuestión de días, se trata de Eugene, una cría de jirafa cuyo singular aspecto —marcado por un llamativo mechón despeinado— lo ha convertido en una sensación viral, despertando la curiosidad y ternura de miles de usuarios.

El pequeño nació el pasado 17 de enero en el Toledo Zoo & Aquarium en Estados Unidos, luego de semanas de expectativa por la llegada del primer hijo de Lily. Desde sus primeras horas de vida, el ejemplar destacó no solo por su apariencia, sino también por su sorprendente tamaño: pesó cerca de 60 kilos y midió más que una persona promedio al nacer.

ESPECIAL/ Facebook/ The Toledo Zoo

Eugene es el segundo descendiente de Rocket y tiene un hermano mayor, Franklin, quien ha sido captado interactuando con él dentro del zoológico, su adaptación ha sido favorable desde el inicio, conviviendo sin dificultades con sus padres y el resto de la manada.

De acuerdo con la Giraffe Conservation Foundation, las jirafas tienen un periodo de gestación de alrededor de 15 meses y nacen de pie, lo que provoca una caída de aproximadamente dos metros al momento del parto. A pesar de ello, las crías logran ponerse en pie rápidamente e incluso correr en poco tiempo, durante sus primeros meses, su alimentación depende completamente de la leche materna.

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Eugene se vuelve viral en redes sociales

La popularidad de Eugene creció exponencialmente desde su presentación oficial el 23 de enero en redes sociales, donde sus publicaciones superan ampliamente la interacción habitual del zoológico, alcanzando decenas de miles de reacciones, debido a su peculiar peinado que enternece a las y los usuarios.

Con apenas dos meses de vida, el pequeño ya supera los 110 kilos y continúa bajo constante monitoreo. Recientemente, fue visto junto a su madre en un video que celebra la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

Las autoridades del zoológico informaron que, si las condiciones climáticas lo permiten, los visitantes pronto podrán observar a Eugene en el área exterior de su recinto, por ahora, su presencia sigue siendo uno de los mayores atractivos, aunque solo puede apreciarse a través de una ventana a cierta distancia.

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