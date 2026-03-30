Toby Fox: aclaran por qué no habrá traducción de Undertale y Deltarune

El creador de videojuegos Toby Fox emitió un comunicado para responder a las inquietudes surgidas entre jugadores de España y Latinoamérica debido a la falta de traducciones oficiales al español y portugués en Undertale (2015) y, especialmente, en su proyecto más reciente, Deltarune. En su mensaje, aclaró que esta situación no responde a una exclusión hacia alguna región, sino a una limitación específica relacionada con los idiomas que puede supervisar directamente: inglés y japonés.

El desarrollador explicó que uno de sus principales objetivos es que cualquier contenido oficial refleje fielmente su intención creativa. Para lograrlo, considera indispensable comprender el idioma en el que se presenta el juego, ya que esto le permite revisar con detalle los matices del texto, los cuales suelen ser complejos de trasladar entre lenguas . Por esta razón, la única localización adicional que ha podido concretar bajo ese estándar es la japonesa, en la que colaboró estrechamente con su traductor para verificar cuidadosamente cada elemento.

Toby Fox enfrenta una gran polémica:



● Los fans señalan que ha ignorado por años a la comunidad latina, pese a ser de las más grandes.



● El tour mundial de Undertale omitió a latinoamérica y Brasil.



● Por si fuera poco, anunció una traducción al japonés de OFF, cuando los… pic.twitter.com/RhJyDLMvOk— Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) March 29, 2026

Respecto a Deltarune, Fox fue enfático al señalar que actualmente no es posible integrar más idiomas. Indicó que, desde el punto de vista del desarrollo, añadir nuevas traducciones implicaría retrasar aún más el lanzamiento del juego. También mencionó que se trata de un proyecto de gran escala, por lo que su equipo debe concentrarse en las tareas que pueden gestionar dentro de su flujo de trabajo.

El autor también reconoció que le hubiera gustado que Undertale contara con más versiones oficiales, además de la japonesa, y reiteró que no existe ningún tipo de rechazo hacia otras comunidades.

“Es porque, si publico algo oficial, quiero que encaje con mi vision. Solo pude hacerlo con la version japonesa porque yo mismo sé japonés y trabajé muy estrechamente con nuestro brillante traductor para revisar el texto a fondo”, explicó en el comunicado.

ESPECIAL

Asimismo, señaló que no descarta la posibilidad de que en el futuro se desarrollen traducciones oficiales en otros idiomas, aunque hasta ahora no ha encontrado una solución que le resulte satisfactoria. Incluso mencionó que ya analizó distintas alternativas junto a su editora, 8-4, pero sin llegar a un resultado concreto.

“No estoy en contra de las traducciones oficiales a otros idiomas si pudieramos hacer que funcionaran de la misma manera”, afirmó.

Finalmente, Fox dejó abierta la posibilidad de que Deltarune pueda traducirse a más idiomas una vez que el proyecto esté concluido. Mientras tanto, expresó su aprecio por las traducciones realizadas por la comunidad en PC, ya que permiten que más personas accedan al juego sin la exigencia de cumplir con un estándar “oficial”. También ofreció disculpas a quienes se sintieron ignorados por su falta de comunicación, asegurando que no es su intención excluir a ningún jugador.

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