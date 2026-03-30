De los 35 años de carrera de Aleks Syntek, los últimos cinco han estado envueltos en escándalos y “dimes y diretes”; pese a ello, el cantante mexicano de pop rock no considera, ni por asomo, retirarse de la música, y lo demuestra con el lanzamiento de su próximo disco, titulado “Zen”, así como con la preparación de su gira en Estados Unidos.

“Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí. Esto lo adjudico a que he tenido mucho éxito, pero en este momento ya no soy artista de moda”, confiesa el productor ante polémicas como la de finales de 2025, cuando “tronó su salud” y fue ingresado a una clínica de “bienestar”.

El multinominado al Latin Grammy asegura que sobre su figura se han inventado “muchas cosas”, pero que, “para bien o para mal”, esto le ha servido para estar en “boca de la gente” en una época en la que el algoritmo desplaza a los talentos de su generación, la misma que definió el rumbo del rock en la década de los ochenta con bandas como Kenny y los Eléctricos, de la que fue tecladista.

Syntek, famoso por éxitos como “Duele el Amor” (2003) -que lanzó junto a la española Ana Torroja- o “Sexo Pudor y Lágrimas” (1999), reconoce que pertenece a la “última generación” en la que el nombre del artista quedó en la “conciencia colectiva de la gente”, pues ahora “pegan más las canciones que las personas”.

“No creo que exista la música mala o buena, pero sí una diferencia entre la efímera y trascendente (...) El problema es que los algoritmos exigen a los nuevos artistas ser rápidos y efímeros con contenidos vulgares que son fáciles de aprender, pero también de olvidar”, destaca.

En ese sentido, explica que en México, alabar el sexo, el consumo de drogas o hacer apología del delito se ha convertido en “una herramienta para atraer al público” y eso, argumenta, “nos está tronando (arruinando)” musicalmente. “Nos estamos quedando sin verdaderos ídolos (...) Si no haces reggaetón o corridos tumbados, te desechan”, admite.

Con información de EFE

Sonidos para combatir el algoritmo

Para Syntek, cuyo verdadero nombre es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, el algoritmo también afecta a su generación: “ahora tienes 40 años y ya te quieren jubilar”.

Un problema que detecta en México, con talentos como Yuri o Manuel Mijares, y también a nivel internacional, con Alan Parsons o Tears for Fears, íconos del rock británico de la década de 1980 que, defiende, “siguen haciendo música”, pero “ya no están en el ‘top ten’ y los algoritmos no los voltean a ver”.

Ante ello, el compositor apunta que su música e incluso “Más fuerte de lo que pensaba”, el próximo libro que publicará, es un “grito” a la sociedad para que “no deseche” a las personas que “todavía tienen mucho que dar”.

Cronología

1980, primeros pasos frente a cámara. Nacido en 1969 en Mérida, Yucatán, en 1980 inicia su vida artística en comerciales y programas como “Chiquilladas”. Ahí desarrolla una temprana familiaridad con el escenario y los reflectores.

Nacido en 1969 en Mérida, Yucatán, en 1980 inicia su vida artística en comerciales y programas como “Chiquilladas”. Ahí desarrolla una temprana familiaridad con el escenario y los reflectores. 1986, el giro hacia la música. Tras su etapa como actor infantil, se enfoca en la música. Trabaja en estudios como programador y tecladista, y colabora con agrupaciones como Kenny y los Eléctricos, donde adquiere experiencia en la escena rock-pop mexicana.

Tras su etapa como actor infantil, se enfoca en la música. Trabaja en estudios como programador y tecladista, y colabora con agrupaciones como Kenny y los Eléctricos, donde adquiere experiencia en la escena rock-pop mexicana. 1987, identidad propia. Forma Aleks Syntek y la Gente Normal, proyecto con el que define su estilo y comienza a posicionarse dentro del pop nacional.

Forma Aleks Syntek y la Gente Normal, proyecto con el que define su estilo y comienza a posicionarse dentro del pop nacional. Años 90, consolidación y éxito. Durante esta década lanza varios discos que lo colocan en la radio y en el gusto del público. Su propuesta melódica y letras accesibles lo convierten en uno de los referentes del pop mexicano.

Durante esta década lanza varios discos que lo colocan en la radio y en el gusto del público. Su propuesta melódica y letras accesibles lo convierten en uno de los referentes del pop mexicano. 1999, salto al cine. Compone la música de “Sexo, pudor y lágrimas”, trabajo que le vale reconocimiento en la industria cinematográfica y amplía su perfil como compositor.

Compone la música de “Sexo, pudor y lágrimas”, trabajo que le vale reconocimiento en la industria cinematográfica y amplía su perfil como compositor. Años 2000, proyección internacional. Publica álbumes que le abren puertas fuera de México, acumula nominaciones al Grammy y Latin Grammy, y colabora con artistas internacionales. Su carrera alcanza uno de sus puntos más altos en popularidad.

Publica álbumes que le abren puertas fuera de México, acumula nominaciones al Grammy y Latin Grammy, y colabora con artistas internacionales. Su carrera alcanza uno de sus puntos más altos en popularidad. 2010-2014, nuevos formatos. Explora la televisión como coach en “La Voz México” y lanza nuevas producciones discográficas, adaptándose a una industria en transformación.

Explora la televisión como coach en “La Voz México” y lanza nuevas producciones discográficas, adaptándose a una industria en transformación. 2017-2021, polémica y permanencia. Se mantiene vigente entre lanzamientos musicales y controversias mediáticas, especialmente por sus posturas sobre los nuevos géneros. Publica discos como “Trasatlántico” y “Anatomía del amor”.

Se mantiene vigente entre lanzamientos musicales y controversias mediáticas, especialmente por sus posturas sobre los nuevos géneros. Publica discos como “Trasatlántico” y “Anatomía del amor”. 2022-2026, entre nostalgia y reinvención. Con más de 30 años de carrera, continúa activo con giras y nuevos proyectos, apostando por mantenerse relevante en un entorno dominado por plataformas digitales y cambios en el consumo musical.

Alista gira con su nuevo material

El artista explica que “Zen”, su nuevo disco de estudio, que estrenará en mayo, nace desde un lugar más espiritual, con canciones basadas en palabras tántricas, como “Pranayama” o “Kamasutra”, y, a la vez, con la misma esencia del rock pop del Syntek de los noventa.

Aunque este álbum, que significa el regreso del cantante tras “Anatomía del Amor” (2021), también es crítico de la realidad actual, pues incluye “Matrix”, un tema que plantea que “estamos viviendo en una irrealidad” muy parecida a la que las hermanas Wachowski retrataban en 1999.

En cuanto a su próxima gira por 12 ciudades de Estados Unidos, el músico desea que, desde la primera fecha, programada para el 3 de abril en Nueva York, pueda ofrecer “un poquito de alegría y sanación” frente a la “angustia y estrés” que atraviesa la comunidad latina por el endurecimiento de las políticas migratorias del vecino del Norte.

CT