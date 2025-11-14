Recientemente, una publicación se volvió tendencia dentro de la plataforma de X, donde un usuario argentino lanza una crítica a una botana típica de México, conocida como "dorilocos" , lo que ha provocado la indignación de cientos de internautas mexicanos.

A través de una publicación en X, el usuario identificado como Ulises David, originario de Argentina, escribió: "En México te sirven 'un plato' el cual es un paquete de Doritos abierto a la mitad con todas las porquerías encima. Hay que agradecer todos los días ser ARGENTINO y la hermosa gastronomía que tenemos acá", lo que causó el enojo de varios usuarios mexicanos.

El post iba acompañado de un video, el cual mostraba un pequeño negocio familiar de botanas en el que se vendían desde "dorilocos", hasta chicharrones preparados con cueritos. En la grabación se ve a un cliente fiel del local, identificado bajo el apodo de "Lupito", comprando unos dorilocos con todo: crema, queso amarillo, salsa picante, cueritos, repollo, jitomate y jícama picada.

En México te sirven "un plato" el cual es un paquete de Doritos abierto a la mitad con todas porquerías encima jkkkkkkj



Hay que agradecer todos los días ser ARGENTINO y la hermosa gastronomía que tenemos acá pic.twitter.com/8q560t7txv— Ulises (@UlisesDavid__) November 11, 2025

Como era de esperarse, los usuarios mexicanos no se quedaron callados y se lanzaron contra el comentario de Ulises David , convirtiendo la plataforma de X en un intenso campo de batalla entre la gastronomía nacional. Algunos usuarios explicaron calmadamente en qué consiste este tipo de botana, mientras que otros no dudaron en defender la comida de su país "a capa y espada". Entre los comentarios que más destacaron fueron:

"Es una botana, no un platillo. Existe una enorme diferencia entre una cosa u otra".

"Los argentinos acaban de descubrir los dorilocos y creen que es un platillo. Imagina no conocer el concepto de ‘botana’".

"Creo que allá no saben lo que es una botana o snack, lo que literalmente nosotros llamamos 'Chucherías' y no representa una comida sino un antojo y ya".

"¿Por qué hay argentinos peleando con unos dorilocos? Lo peor es que van perdiendo".

“Es un snack, no una comida como tal. Aunque es cierto que pertenece a la gastronomía mexicana urbana pero juzgar toda la gastronomía de un país por un SNACK es de gente sin pensamiento racional”.

Asimismo, algunos usuarios explicaron que en México también existen botanas nutritivas, como los vasos de fruta que usualmente venden dentro de los mercados locales o en puestos callejeros, o los platos de verdura cocida, más comunes durante la noche.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL