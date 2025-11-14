Cineteca FICG: Cartelera del 14 al 16 de noviembre

Si eres fanático de las buenas historias, amas el cine y aún no tienes planes para este fin de semana, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se prepara para recibirte con los estrenos más esperados y los relatos más asombrosos que te tendrán al borde del asiento .

Conocida por ser uno de los mayores referentes cinematográficos y culturales de la ciudad, semana tras semana la Cineteca FICG se esfuerza por traer los largometrajes más increíbles del momento, aquellos que usualmente no se proyectan en otras salas de cine.

Si bien este lugar se especializa en cine de arte e independiente, también ofrece algunas de las películas comerciales más populares para satisfacer los gustos de todas las personas que visitan sus salas.

A continuación te compartimos el repertorio completo de filmes que se proyectarán del 14 al 16 de noviembre para que elijas tu favorito y te animes a vivir una experiencia única en el cine.

¿Qué ver en la Cineteca FICG este fin de semana?

Noviembre

Durante el caos provocado por la toma del Palacio de Justicia en 1985, un grupo de guerrilleros, magistrados y civiles queda atrapado en un baño mientras el conflicto se desborda a su alrededor.

Viernes 14 de noviembre – 8:30 pm

Sábado 15 de noviembre – 5:30 pm

Domingo 16 de noviembre – 3:45 pm

Frankenstein

Víctor Frankenstein, un científico talentoso pero arrogante, da vida a un ser a través de un experimento monstruoso cuyo desenlace conduce a la destrucción tanto del creador como de su trágica creación.

Viernes 14 de noviembre – 3:00 pm y 8:20 pm

Sábado 15 de noviembre – 5:20 pm y 8:15 pm

Domingo 16 de noviembre – 5:20 pm y 8:30 pm

Soy Frankelda

Decidida y valiente, Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX, se sumerge en su mente para enfrentarse a los monstruos que han nacido de su pluma.

Viernes 14 de noviembre – 5:15 pm

Sábado 15 de noviembre – 3:30 pm

Domingo 16 de noviembre – 5:00 pm

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze

Denji, transformado en el imparable Chainsaw Man tras fusionarse con su perro demonio Pochita, se ve envuelto en una peligrosa guerra entre demonios y cazadores.

Viernes 14 de noviembre – 3:45 pm

Sábado 15 de noviembre – 3:15 pm

Yuku y la flor del Himalaya

Yuku busca la Flor del Himalaya, una planta con luz eterna en las cumbres más altas del mundo, emprendiendo un largo viaje para dársela a su abuela.

Viernes 14 de noviembre – 3:30 pm

Sábado 15 de noviembre – 6:00 pm

Domingo 16 de noviembre – 3:20 pm

Después

Carmen lucha por superar la muerte de su único hijo, Jorge , quien había sido su mejor amigo y apoyo tras la pérdida de su esposo, pero pronto descubre secretos que desconocía sobre él.

Viernes 14 de noviembre – 6:10 pm

Sábado 15 de noviembre – 7:20 pm

Domingo 16 de noviembre – 7:30 pm (Función con Q&A)

Las locuras

Seis mujeres atrapadas entre la autocensura, la presión social y familiar, viven un encuentro inesperado en medio de un lluvioso día en la Ciudad de México.

Viernes 14 de noviembre – 8:40 pm

Sábado 15 de noviembre – 8:30 pm

Domingo 16 de noviembre – 8:40 pm

Mátate, amor

Grace y Jackson se mudan a una vieja casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Con la llegada del bebé y la frecuente ausencia de Jackson , Grace comienza a perder el control, afectada por las presiones del hogar.

Viernes 14 de noviembre – 7:50 pm

Sábado 15 de noviembre – 7:45 pm

Domingo 16 de noviembre – 8:25 pm

Aullido de invierno

Franz e Ingrid, ancianos que viven en la Patagonia, rememoran su amor y los abusos sufridos en Colonia Dignidad , mientras su historia se cruza con la de una mujer que busca redimirse de sus crímenes allí.

Domingo 16 de noviembre – 6:30 pm

The Rocky Horror Picture Show

Brad y Janet, una pareja común, se ven atrapados bajo el control del excéntrico científico Dr. Frank-N-Furter y sus enigmáticos invitados.

Viernes 14 de noviembre – 6:00 pm

Domingo 16 de noviembre – 3:00 pm

Los capítulos perdidos

Ena vuelve a Caracas tras años fuera y se encuentra con su abuela , que comienza a perder la memoria, y con un padre obsesionado con encontrar libros raros venezolanos.

Viernes 14 de noviembre – 6:40 pm

Sorda

Ángela, una mujer sorda, espera un hijo con Héctor. L a llegada del bebé provoca tensiones y la confronta con sus miedos sobre la maternidad y la comunicación.

Viernes 14 de noviembre – 6:25 pm

Sábado 15 de noviembre – 3:00 pm

Domingo 16 de noviembre – 3:15 pm

Perseverancia

Este retrato sigue la vida y obra de Tomás Sánchez , desde Cuba hasta su exilio en México, Miami y Costa Rica, mostrando su trayectoria artística y sus reflexiones sobre su obra.

Viernes 14 de noviembre – 4:20 pm

Domingo 16 de noviembre – 4:00 pm

Amores perros

Tres vidas se cruzan tras un accidente en Ciudad de México: un adolescente huye con la esposa de su hermano, una modelo lo pierde todo y un hombre sin hogar enfrenta su pasado.

Viernes 14 de noviembre – 3:15 pm

Sábado 15 de noviembre – 5:00 pm

Domingo 16 de noviembre – 5:35 pm

El callejón de los milagros

Entre el caos y el bullicio de la Ciudad de México, un grupo de personas ve cómo sus destinos y relatos se entrecruzan de manera sorprendente.

Sábado 15 de noviembre – 8:00 pm

Todo documento de civilización

En un cruce entre Buenos Aires y su conurbano , una madre que perdió a su hijo a manos de la policía lucha por justicia , mientras la película explora el lugar donde el Estado desapareció a Luciano Arruga.

Sábado 15 de noviembre – 8:30 pm

La eterna adolescente

La melancolía de Gema reúne a sus tres hijos en una Navidad fría en Guadalajara. Un antiguo archivo familiar revive el recuerdo más doloroso y, en un fin de semana catártico, los vínculos entre ellos renacen.

Viernes 14 de noviembre – 8:30 pm

A Fidai Film

En 1982, durante la invasión israelí a Líbano, el ejército irrumpió en el Centro de Investigación Palestino y saqueó su archivo. Recuperando parte del material robado, Kamal Aljafari reconstruye un fragmento de la memoria visual de Palestina.

Domingo 16 de noviembre – 8:30 pm

Cars

Mientras viaja hacia la Copa Pistón, un auto centrado solo en ganar aprende auténticas lecciones de vida gracias a los habitantes de un pueblo en la Ruta 66.

Domingo 16 de noviembre – 7:00 pm (Función gratuita)

