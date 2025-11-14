Un mismo escenario, más de una decena de artistas y todas ellas reunidas para celebrar una de las noches más importantes de la música latina: La 26 entrega de los Latin Grammy.

La gala fue conducida por el "Pretty boy" del reggaetón, Maluma, y la puertorriqueña Roselyn Sánchez. Sin embargo, fue otro boricua quien se coronó como la figura del evento, nada más y nada menos que Bad Bunny, quien se llevó a casa cinco reconocimientos, incluyendo Álbum del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Benito afirmó que, a pesar de que se ha convertido en uno de los consentidos en las premiaciones, jamás planea ninguno de sus discursos; y es que, está convencido de que los artistas con los que compite son tan buenos, que cualquiera puede brillar.

Los Latin Grammy 2025 estuvieron marcados por la cultura mexicana, Christian Nodal, Carín León, Paloma Morphy y el dueto Ca7riel y Paco Amoroso, quienes empataron en premios con el "Conejo Malo".

Artistas ganadores de la gala:

Álbum del año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny Canción del año

"Si antes te hubiera conocido" - Karol G

"Si antes te hubiera conocido" - Karol G Grabación del año

"Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz

"Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz Mejor nuevo artista

Paloma Morphy

Paloma Morphy Mejor canción pop

"El día del amigo" - Ca7riel y Paco Amoroso

"El día del amigo" - Ca7riel y Paco Amoroso Mejor Interpretación de reggaetón

"Voy a llevarte pa' PR" - Bad Bunny

"Voy a llevarte pa' PR" - Bad Bunny Mejor álbum de música urbana

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny Mejor álbum de salsa

"Fotografías" - Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta

"Fotografías" - Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta Mejor álbum de cumbia/vallenato

"El último baile" -Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

"El último baile" -Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella Mejor álbum de merengue/bachata

"Novato apostador" - Eddy Herrera

"Novato apostador" - Eddy Herrera Mejor álbum de música ranchera/mariachi

"¿Quién + como yo?" - Christian Nodal

"¿Quién + como yo?" - Christian Nodal Mejor álbum de banda

"42 18" - Julión Álvarez y su Norteño Banda

"42 18" - Julión Álvarez y su Norteño Banda Mejor álbum de música tejana

"Bobby Pulido y friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)" - Bobby Pulido

"Bobby Pulido y friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)" - Bobby Pulido Mejor álbum de música norteña

"La lotería" - Los Tigres del Norte

"La lotería" - Los Tigres del Norte Mejor interpretación de música electrónica latina

"Veneka"- Rawayana y Akapellah

"Veneka"- Rawayana y Akapellah Mejor álbum de música mexicana contemporánea

"Palabra de to's (seca)" - Carín León

"Palabra de to's (seca)" - Carín León Mejor canción regional

"La lotería" - Los Tigres del Norte

"La lotería" - Los Tigres del Norte Mejor álbum de pop contemporáneo

"¿Y ahora qué?- Alejandro Sanz

"¿Y ahora qué?- Alejandro Sanz Mejor álbum de pop tradicional

"Bogotá" - Andrés Cepeda

"Bogotá" - Andrés Cepeda Mejor canción de rap/hip hop

"Fresh" - Trueno

"Fresh" - Trueno Mejor interpretación urbana/fusión urbana

"DTMF"- Bad Bunny

"DTMF"- Bad Bunny Mejor álbum tropical contemporáneo

"Fiesta candelaria" - Puerto Candelaria

"Fiesta candelaria" - Puerto Candelaria Mejor canción tropical

"Si antes te hubiera conocido" - Karol G

"Si antes te hubiera conocido" - Karol G Mejor álbum de rock

"Novela" - Fito Páez

"Novela" - Fito Páez Mejor canción de rock

Empate entre "Sale el sol"- Fito Páez y "La Torre"- Renee

Empate entre "Sale el sol"- Fito Páez y "La Torre"- Renee Mejor álbum de pop/rock

"Ya es mañana"- Morat

"Ya es mañana"- Morat Mejor canción de pop/rock

"Desastres fabulosos" - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

"Desastres fabulosos" - Jorge Drexler y Conociendo Rusia Mejor canción de raíces

"Aguacero" - Luis Enrique y C4 Trío

"Aguacero" - Luis Enrique y C4 Trío Mejor canción urbana

"DTMF" - Bad Bunny

"DTMF" - Bad Bunny Mejor álbum de música alternativa

"Papota" - Ca7riel y Paco Amoroso

"Papota" - Ca7riel y Paco Amoroso Mejor canción de música alternativa

"#Tetas" - Ca7riel y Paco Amoroso

