Un mismo escenario, más de una decena de artistas y todas ellas reunidas para celebrar una de las noches más importantes de la música latina: La 26 entrega de los Latin Grammy.La gala fue conducida por el "Pretty boy" del reggaetón, Maluma, y la puertorriqueña Roselyn Sánchez. Sin embargo, fue otro boricua quien se coronó como la figura del evento, nada más y nada menos que Bad Bunny, quien se llevó a casa cinco reconocimientos, incluyendo Álbum del año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".Benito afirmó que, a pesar de que se ha convertido en uno de los consentidos en las premiaciones, jamás planea ninguno de sus discursos; y es que, está convencido de que los artistas con los que compite son tan buenos, que cualquiera puede brillar.Los Latin Grammy 2025 estuvieron marcados por la cultura mexicana, Christian Nodal, Carín León, Paloma Morphy y el dueto Ca7riel y Paco Amoroso, quienes empataron en premios con el "Conejo Malo".