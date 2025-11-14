La música latina fue reconocida en una de las noches más importantes del año para la industria musical: los Latin Grammy 2025, que se llevaron a cabo en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, donde artistas, productores y compositores de toda Iberoamérica se reunieron para celebrar los mejores proyectos musicales del último año.

La ceremonia arrancó con el desfile en la alfombra roja, donde los artistas lucieron los atuendos más lujosos y estuvieron rodeados de fotógrafos que captaron su glamour y estilo. La velada contó con actuaciones especiales y una competencia reñida por los aclamados premios de la industria musical. Asimismo, estuvo llena de momentos memorables que quedarán en la mente de los espectadores.

Bad Bunny encabeza los Latin Grammy 2025 con 5 galardones

El cantante puertorriqueño sorprendió al llegar con 12 nominaciones y ganar 5 premios, consolidándose como uno de los artistas con más triunfos de la noche. Durante la gala, el Conejo Malo sumó galardones por:

Mejor Álbum del Año Mejor Interpretación Urbana por “DtMF” Mejor Canción Urbana Mejor Interpretación de Reguetón Mejor Álbum de Música Urbana

Cabe destacar que esta noche fue especial para Bad Bunny no solo por sus numerosas nominaciones y premios, sino también porque, por primera vez en su carrera, se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum del Año. Con estos triunfos, el puertorriqueño reafirma su influencia musical en la actualidad, destacando en categorías clave de los reconocidos premios.

Ca7riel & Paco Amoroso

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso también figuró entre los más premiados de la noche. Con diez nominaciones, fueron reconocidos en cinco categorías. A pesar de quedar en segundo lugar como los artistas más galardonados, celebraron su triunfo junto a sus fans. Paco Amoroso dedicó un emotivo discurso a la audiencia y a su compañero:

“La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos 6 años. Todo esto no fue pensado, pasó. Yo le quiero decir a Ca7riel que es mi amigo, que lo amo”, expresó el cantante argentino.

Raphael en los Latin Grammy 2025

La noche no solo fue significativa para las nuevas generaciones, también lo fue para figuras consagradas. El cantante español Raphael fue homenajeado en la 26.ª edición de los Latin Grammy. Asistió a la ceremonia de entrega del premio Persona del Año, realizada en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada.

Karol G se lleva la victoria con Mejor Canción del Año

La artista colombiana Karol G ganó una de las categorías más importantes de la gala: Canción del Año, por “Si antes te hubiera conocido”. A pesar de la fuerte competencia, la cantante obtuvo la victoria con este tema lanzado en 2024, que mantuvo su presencia en plataformas y escenarios hasta consolidarse como un referente del último año.

Los Latin Grammy 2025 se posicionaron como una de las noches más significativas del año para la industria musical: un evento icónico que reafirma el talento latino, su conexión con el público y el impacto cultural que los artistas generan en la actualidad.

