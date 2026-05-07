La euforia por BTS no para, y en el marco de su llegada a México para presentar tres shows en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira "ARIRANG", este miércoles el grupo de K-Pop integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, fue recibido por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde se tomaron un momento para saludar a sus fans desde un balcón.

El anuncio para el saludo especial de la banda surcoreana se difundió en redes sociales , logrando una convocatoria en tiempo récord, al juntar aproximadamente a 50 mil ARMYS en la explanada del Zócalo capitalino.

Madre e hija se abrazan al ver a BTS; ARMYS se unen para conseguirles boletos

Entre la multitud, una escena conmovedora capturó la atención, cuando una madre y su pequeña que no alcanzaron boletos para el concierto reaccionaron con gran emoción al saludo de BTS.

Por medio de TikTok, el usuario Carlos Navarro compartió la emoción de Ceci, quien al no alcanzar boletos para llevar a su hija al show acudió al Zócalo para cumplir su sueño de conocerlos.

Con el rostro lleno de lágrimas, la madre cargó a la pequeña Sol para que pudiera observar a sus ídolos y le dedicó unas palabras al oído, mientras la abrazó con fuerza.

La reacción de los internautas resaltó el apoyo de la mamá por acompañar a su hija y llevarla a ver de cerca a su banda favorita ; algunos de los comentarios con más reacciones fueron:

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"Esa mami le dio uno de los mejores días a su hija"

"Era la única oportunidad para muchos"

"¡Esa mamita ya ganó! ¡Lo logró lo logró!"

"Seguramente siempre va a recordar con mucho amor como su mamá le cumplió su sueño"

"Independientemente del género musical y la agrupación. Mamá hará lo imposible por verte feliz"

"Las mamás son el tesoro más grande del mundo"

Gracias a la respuesta de los internautas, la influencer Paola Valencia, buscó a la mamá que aparece en el video con la intención de regalarles boletos para el concierto del sábado y rápidamente, el fandom ARMY localizó a Ceci para ponerse en contacto y cumplir el sueño de su hija.

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JM