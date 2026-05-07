Jueves, 07 de Mayo 2026

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Madre e hija se emocionan con BTS en Palacio Nacional y ARMYS reaccionan: VIDEO

La señora Ceci no quiso que su pequeña se quedara sin conocer a sus ídolos y la llevó al Zócalo

Por: SUN .

Las lágrimas de emoción y los gritos conmovieron a más de un fan. CAPTURA DE VIDEO

Las lágrimas de emoción y los gritos conmovieron a más de un fan. CAPTURA DE VIDEO

La euforia por BTS no para, y en el marco de su llegada a México para presentar tres shows en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira "ARIRANG", este miércoles el grupo de K-Pop integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, fue recibido por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde se tomaron un momento para saludar a sus fans desde un balcón.

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El anuncio para el saludo especial de la banda surcoreana se difundió en redes sociales, logrando una convocatoria en tiempo récord, al juntar aproximadamente a 50 mil ARMYS en la explanada del Zócalo capitalino.

Madre e hija se abrazan al ver a BTS; ARMYS se unen para conseguirles boletos

Entre la multitud, una escena conmovedora capturó la atención, cuando una madre y su pequeña que no alcanzaron boletos para el concierto reaccionaron con gran emoción al saludo de BTS.

@carlos.navarro059 La emotiva imagen entre Ceci (mamá) y Sol (hija). No alcanzaron boletos para ver a #BTS, sin embargo encontraron en Palacio Nacional la oportunidad de ver a los integrantes de la agrupación de #kpop ♬ sonido original - Carlos Navarro
     

Por medio de TikTok, el usuario Carlos Navarro compartió la emoción de Ceci, quien al no alcanzar boletos para llevar a su hija al show acudió al Zócalo para cumplir su sueño de conocerlos.

Con el rostro lleno de lágrimas, la madre cargó a la pequeña Sol para que pudiera observar a sus ídolos y le dedicó unas palabras al oído, mientras la abrazó con fuerza.

La reacción de los internautas resaltó el apoyo de la mamá por acompañar a su hija y llevarla a ver de cerca a su banda favorita; algunos de los comentarios con más reacciones fueron:

     
  • "Esa mami le dio uno de los mejores días a su hija"
  • "Era la única oportunidad para muchos"
  • "¡Esa mamita ya ganó! ¡Lo logró lo logró!"
  • "Seguramente siempre va a recordar con mucho amor como su mamá le cumplió su sueño"
  • "Independientemente del género musical y la agrupación. Mamá hará lo imposible por verte feliz"
  • "Las mamás son el tesoro más grande del mundo"

Gracias a la respuesta de los internautas, la influencer Paola Valencia, buscó a la mamá que aparece en el video con la intención de regalarles boletos para el concierto del sábado y rápidamente, el fandom ARMY localizó a Ceci para ponerse en contacto y cumplir el sueño de su hija.

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JM

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