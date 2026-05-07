El Festival Arre regresa al lugar que lo vio nacer, la Ciudad de México, y esta vez con un elenco de primera.

Este 2026, el evento de música regional celebra su tercera edición y hace apenas unos minutos revelaron los nombres de los artistas que se presentarán en el escenario.

A la cabeza del cartel se encuentra Alejandro Fernández "El Potrillo", además de la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana, íconos de la música mexicana.

Para completar el elenco está Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Grupo Cañaveral, Los Dos Carnales, El Mimoso, Los Plebes del Rancho y Mi Banda El Mexicano, entre otros.

El Festival Arre se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la preventa de boletos arrancará este 13 y 14 de mayo para clientes HSBC... ¡qué emoción!

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JM