Bonnie Tyler entra en coma inducido; su estado de salud empeora

Bonnie Tyler fue inducida al coma luego de que su estado de salud empeorara, pues a pesar de que su portavoz afirmó en días pasados que se encontraba mejor, la artista tuvo una recaída repentina.

El 30 de abril, la cantante ochentera tuvo que ser ingresada de urgencia al hospital, esto debido a una perforación intestinal que provocó que fuera intervenida con inmediatez.

Y si bien una persona de su equipo celebró el éxito de la operación e incluso detalló que la cantante de "Total clipse of the heart" ya se encontraba recuperándose, su estado volvió a ser crítico y pasó de cuidados intermedios a intensivos.

La información fue difundida por "Correio de Manha", un diario portugués, pues fue en Algrave, un estado ubicado en Portugal, en donde se encontraba la cantante de 74 años cuando tuvieron lugar los hechos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

En ese momento, fue trasladada al hospital de la capital de Algrave, Faro, en donde se encuentra en la actualidad. De acuerdo con el medio, Bonnie Tyler está inconsciente, en coma inducido y usando un respirador artificial.

La intérprete de "It's a heartache" tenía pensado emprender una gira por Europa a finales de año; sin embargo, tal vez las fechas de sus presentaciones tengan cambios debido a este contratiempo.

No es casualidad de que Bonnie se encontrara en Algrave, una de las zonas más turísticas de Portugal, pues tiene una casa ahí, junto con su esposo Robert Sullivan.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM