Kanye West y Peso Pluma unen estilos en la colaboración 'Last Breath'

Kanye West y Peso Pluma sorprendieron con una nueva colaboración musical que ya está dando de qué hablar. Se trata de “Last Breath”, tema incluido en el álbum Bully del rapero estadounidense , en el que ambos artistas unen estilos en una propuesta que mezcla géneros y rompe barreras entre el rap y los corridos tumbados.

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Más allá de lo musical, la canción destaca por su fuerte carga visual y cultural, al incorporar elementos representativos de México como la lucha libre y referencias al “Chapulín Colorado” . Esta combinación no solo refuerza el sello de Peso Pluma dentro del tema, sino que también muestra la influencia de la cultura mexicana en una producción de alcance internacional.

Colaboración entre Peso Pluma y Kanye West en “Last Breath”

La canción “Last Breath”, incluida en el álbum de Ye —como también se le conoce al estadounidense— y lanzada este 28 de marzo, mezcla inglés y español, además de incluir un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez, artista de latin jazz. En el tema, la Doble P aporta su estilo con un sello mexicano dentro de la colaboración.

A lo largo del video, en el que también se escuchan influencias de música regional mexicana, se explora el desamor con versos como: “Te lo di todo sin problemas” y “Bésame, mamá, como tú sabes”.

Lucha libre y referencias mexicanas en el video

En el clip, en blanco y negro, aparecen varios luchadores que se enfrentan a un niño, quien los derrota con su “chipote chillón”. En redes sociales, como parte de la estrategia promocional del álbum, Kanye West utilizó referencias a figuras de la lucha libre mexicana como El Santo, Blue Panther y el Rayo de Jalisco.

El estreno también incluyó una listening party. Peso Pluma y Kanye West ya habían colaborado en “Gimme A Second 2”, junto a Ty Dolla $ign y Rich The Kid. En Bully, el rapero también reúne a artistas como Don Toliver y CeeLo Green, entre otros.

El álbum cuenta con 18 canciones, y Bianca Censori, pareja de West, participó como directora creativa del proyecto.

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