"Stranger Things: Relatos del 85" llega a Netflix: ¿cuándo se estrena y de qué se trata?

Netflix ya presentó su nuevo catálogo para el mes de abril, que llegará con relaciones románticas, personajes que regresan al pasado y mundos reales o fantásticos; entre todas las propuestas destaca "Stranger Things: Relatos del 85", una serie que promete mantenerte al borde de tu asiento.

¿Qué se sabe del estreno de "Stranger Things: Relatos del 85"?

De acuerdo con información oficial proporcionada por Netflix, el 23 de abril destaca por el regreso al universo de Hawkins con "Stranger Things: Relatos del 85", una expansión de la historia original situada en el invierno de 1985.

En esta ocasión, "Stranger Things" llega al formato animado como un spin-off que explora una nueva etapa entre las temporadas 2 y 3 de la serie original en el que además veremos a un personaje totalmente nuevo: Nikki Baxter.

El tráiler de "Stranger Things: Relatos del 85" está disponible en YouTube desde el pasado 26 de marzo del 2026 y de inmediato generó toda clase de reacciones en redes por sus gráficos, sus personajes y la nostalgia que revivió entre los fans de la serie... ¡no te la pierdas!

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¿Qué otras series llegan a Netflix en abril?

De acuerdo con El Universal, Netflix ilusionó a sus suscriptores con una serie de estrenos que suenan interesantes porque hay para todos los gustos; algunos de ellos son:

El 1 de abril llega la cuarta temporada de "Amor en el espectro", una serie documental que sigue a personas dentro del espectro autista en su búsqueda de pareja, con un enfoque íntimo y sin artificios.

El 2 de abril, "Besos, Kitty" estrena su tercera temporada, llevando a su protagonista a un último año escolar donde los secretos y los conflictos emocionales pesan tanto como el romance.

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En paralelo, el catálogo suma acción con "Sabuesos: Temporada 2" (3 de abril), donde dos boxeadores enfrentan a una red criminal ligada a peleas ilegales.

El 16 de abril llegan "Bronca: Temporada 2" y "Diente de león", esta última ambientada en una agencia del más allá donde los muertos buscan encontrar paz, además del estreno de "Una nueva jugada: Temporada 2".

Hacia el cierre del mes, "Hombre en llamas" (30 de abril) presenta la historia de un exmercenario marcado por la violencia, adaptada de las novelas de A.J. Quinnell.

El 1 de abril llegan "El último gigante" y "Comer, rezar, ladrar", dos historias que, desde registros distintos, exploran vínculos familiares y procesos personales.

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El 9 de abril se incorpora "Ni idea", comedia juvenil centrada en la vida social y sentimental en una escuela de Beverly Hills, mientras que el 10 de abril apuesta por la tensión con "Embestida", donde un desastre natural desata una lucha por sobrevivir entre tiburones.

A mitad de mes, "Compañeras de cuarto" (17 de abril) plantea una convivencia que se transforma en conflicto, y el 19 de abril regresa "El club de la pelea", uno de los títulos más reconocidos del cine contemporáneo.

El cierre incluye thrillers como "Ápex" (24 de abril), sobre una mujer atrapada en un juego mortal, y "Me llamo Agneta" (29 de abril), que se mueve hacia el terreno del renacimiento personal en un entorno rural.

El 3 de abril se estrena "La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson", centrada en el asesinato de la ciclista profesional.

El 8 de abril llega "Confía en mí: El falso profeta", donde una cineasta se infiltra en una secta para evidenciar sus prácticas.

También hay espacio para el deporte con "Ronaldinho" (16 de abril), serie que repasa la carrera del futbolista brasileño, y para la naturaleza con "Una historia de gorilas contada por David Attenborough" (17 de abril).

En vivo, la plataforma refuerza su apuesta con eventos como la pelea entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov (11 de abril), "WrestleMania 2026" (18 de abril) y el espectáculo mexicano "Supernova: Génesis" (26 de abril), que mezcla boxeo con entretenimiento.

JM