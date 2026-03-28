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Conciertos en Guadalajara para abril 2026: artistas, fechas y boletos

Guadalajara continúa fortaleciendo su posición como referente en la organización de conciertos, gracias a sus recintos y público 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Abril se perfila como un mes clave para la oferta de conciertos en Guadalajara. CANVA

Abril se perfila como un mes clave para la oferta de conciertos en Guadalajara. CANVA

Durante abril, Guadalajara mantiene su dinamismo cultural y se prepara para vivir un mes lleno de música, espectáculos y experiencias en vivo. Tras un inicio de año con una agenda activa, la capital jalisciense continúa posicionándose como uno de los principales destinos del país para disfrutar de conciertos, gracias a la llegada constante de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales que forman parte de su cartelera.

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La Perla Tapatía ha reforzado su papel dentro del circuito musical no solo por la calidad de sus propuestas, sino también por la diversidad de sus recintos y la solidez de su infraestructura. Los principales escenarios de la ciudad permiten que la oferta cultural abarque desde presentaciones íntimas hasta espectáculos de gran formato, adaptándose a distintos públicos y estilos.

En abril, la programación destaca por la variedad de géneros y formatos, consolidando una agenda que ofrece opciones para todas las edades e intereses. Desde propuestas emergentes hasta artistas de trayectoria internacional, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para la música en vivo y el entretenimiento, manteniendo una agenda que combina tradición, innovación y un ambiente vibrante que caracteriza a Guadalajara.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Abril 2026

Nation of Language

  • Fecha: Miércoles 8 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $742

Mind Enterprises

  • Fecha: Jueves 9 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $750

Muerdo

  • Fecha: Jueves 9 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $400-$914

Natalia Doco

  • Fecha: Sábado 11 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $300-$700

Marcos Witt

  • Fecha: Martes 14 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $700-$2 mil 200

Herencia de Grandes

  • Fecha: Jueves 16 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $350-$3 mil 800

La Texana

  • Fecha: Viernes 17 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $300-$400

Silvana Estrada

  • Fecha: Viernes 17 de abril
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400-$1 mil 450

Chetes

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500-$1 mil 200

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Carlos Rivera

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628-$4 mil 990

Sonora Dinamita

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $400-$1 mil 400

Soda Stereo

  • Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 y 20:00 horas
  • Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

Lara Campos

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 17:30 horas
  • Precio: $628-$2 mil 761

Kudai

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $950-$1 mil 350

El Malilla

  • Fecha: Jueves 23 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650-$1 mil 380

Raphael

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $500-$1 mil 400

Los Espíritus

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650

Saurom – El Principito Tour 2025

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650-$1 mil 300

Lola Club

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600-$900

Memo Hawk

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Estudio Diana
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $250

Josué Alaniz

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550

Kany García

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600-$3 mil 500

Ricardo Montaner

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $556-$8 mil 44

Saurom – El Principito Tour 2025

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $700

Mi primer concierto sinfónico

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 12:00 horas
  • Precio: $300-$700

Alcolirykoz

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 22:00 horas
  • Precio: $700-$900

Lorde

  • Fecha: Miércoles 29 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $860-$2 mil 260

Mon Laferte

  • Fecha: Jueves 30 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $780-$2 mil 600

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Sesiones Estudio Diana Temporada 3: Pirámide Lattice

  • Fecha: Jueves 30 de abril
  • Lugar: Estudio Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $180-$200

Mi Amigo Invencible

  • Fecha: Jueves 30 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400

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