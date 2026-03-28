Conciertos en Guadalajara para abril 2026: artistas, fechas y boletos

Durante abril, Guadalajara mantiene su dinamismo cultural y se prepara para vivir un mes lleno de música, espectáculos y experiencias en vivo. Tras un inicio de año con una agenda activa, la capital jalisciense continúa posicionándose como uno de los principales destinos del país para disfrutar de conciertos , gracias a la llegada constante de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales que forman parte de su cartelera.

La Perla Tapatía ha reforzado su papel dentro del circuito musical no solo por la calidad de sus propuestas, sino también por la diversidad de sus recintos y la solidez de su infraestructura. Los principales escenarios de la ciudad permiten que la oferta cultural abarque desde presentaciones íntimas hasta espectáculos de gran formato, adaptándose a distintos públicos y estilos.

En abril, la programación destaca por la variedad de géneros y formatos, consolidando una agenda que ofrece opciones para todas las edades e intereses. Desde propuestas emergentes hasta artistas de trayectoria internacional, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para la música en vivo y el entretenimiento, manteniendo una agenda que combina tradición, innovación y un ambiente vibrante que caracteriza a Guadalajara.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Abril 2026

Nation of Language

Fecha: Miércoles 8 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $742

Mind Enterprises

Fecha: Jueves 9 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $750

Muerdo

Fecha: Jueves 9 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $400-$914

Natalia Doco

Fecha: Sábado 11 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $300-$700

Marcos Witt

Fecha: Martes 14 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: $700-$2 mil 200

Herencia de Grandes

Fecha: Jueves 16 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $350-$3 mil 800

La Texana

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $300-$400

Silvana Estrada

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $400-$1 mil 450

Chetes

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500-$1 mil 200

Carlos Rivera

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628-$4 mil 990

Sonora Dinamita

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:30 horas

Precio: $400-$1 mil 400

Soda Stereo

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 y 20:00 horas

Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

Lara Campos

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 17:30 horas

Precio: $628-$2 mil 761

Kudai

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $950-$1 mil 350

El Malilla

Fecha: Jueves 23 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650-$1 mil 380

Raphael

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $500-$1 mil 400

Los Espíritus

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $650

Saurom – El Principito Tour 2025

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $650-$1 mil 300

Lola Club

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$900

Memo Hawk

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Estudio Diana

Horario: 21:30 horas

Precio: $250

Josué Alaniz

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:00 horas

Precio: $550

Kany García

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$3 mil 500

Ricardo Montaner

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $556-$8 mil 44

Saurom – El Principito Tour 2025

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $700

Mi primer concierto sinfónico

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Palcco

Horario: 12:00 horas

Precio: $300-$700

Alcolirykoz

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 22:00 horas

Precio: $700-$900

Lorde

Fecha: Miércoles 29 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $860-$2 mil 260

Mon Laferte

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $780-$2 mil 600

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Sesiones Estudio Diana Temporada 3: Pirámide Lattice

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: Estudio Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $180-$200

Mi Amigo Invencible

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:00 horas

Precio: $400

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