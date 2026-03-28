Conciertos en Guadalajara para abril 2026: artistas, fechas y boletos

Durante abril, Guadalajara mantiene su dinamismo cultural y se prepara para vivir un mes lleno de música, espectáculos y experiencias en vivo. Tras un inicio de año con una agenda activa, la capital jalisciense continúa posicionándose como uno de los principales destinos del país para disfrutar de conciertos, gracias a la llegada constante de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales que forman parte de su cartelera.La Perla Tapatía ha reforzado su papel dentro del circuito musical no solo por la calidad de sus propuestas, sino también por la diversidad de sus recintos y la solidez de su infraestructura. Los principales escenarios de la ciudad permiten que la oferta cultural abarque desde presentaciones íntimas hasta espectáculos de gran formato, adaptándose a distintos públicos y estilos.En abril, la programación destaca por la variedad de géneros y formatos, consolidando una agenda que ofrece opciones para todas las edades e intereses. Desde propuestas emergentes hasta artistas de trayectoria internacional, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para la música en vivo y el entretenimiento, manteniendo una agenda que combina tradición, innovación y un ambiente vibrante que caracteriza a Guadalajara.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP