El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, más conocido simplemente como Coachella, regresa un año más con los artistas más icónicos del momento; y, al igual que en años anteriores, la fiesta no solo se quedará en el desierto de California, ya que los fanáticos podrán disfrutar de las presentaciones de sus artistas favoritos gracias a la transmisión en vivo desde YouTube.

No obstante, esta edición llega con mejoras que prometen acercarte aún más a la experiencia musical más aclamada, pues el propio festival compartió que, además de los shows en vivo, también contará con experiencias interactivas que te harán sentir como si estuvieras ahí.

Así que, si quieres ser parte de esta fascinante experiencia que combina música, show y entretenimiento sin tener que salir de tu casa, a continuación te compartimos todos los detalles clave que debes conocer para ver en vivo el festival de Coachella.

¿Dónde y cuándo ver el festival Coachella 2026?

Durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, los usuarios podrán elegir entre siete escenarios transmitidos simultáneamente , en una apuesta por ampliar el alcance de uno de los eventos musicales más influyentes del planeta.

La transmisión en vivo podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de Coachella. En México, la proyección arrancará a las 17:00 horas durante todos los días que dure el festival, con una calidad impresionante y experiencias que trascienden la pantalla.

Conoce todas las novedades que se integran a la transmisión de Coachella en YouTube

La gran novedad es Multiview, una función que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo desde la televisión. Así, los fans ya no tendrán que elegir entre artistas que se presentan en paralelo, podrán alternar el audio y construir su propio recorrido musical en tiempo real.

Esta opción responde a que más de la mitad del tiempo total de visualización del festival en vivo el año pasado ocurrió en las pantallas de la sala. Con ello, YouTube busca consolidar la experiencia personalizada del festival desde casa.

Además, por primera vez, algunos de los escenarios principales, como Coachella, el Teatro al Aire Libre y Sahara, se transmitirán en directo y en resolución 4K, elevando la calidad visual para quienes siguen el festival en pantallas grandes.

Pero la experiencia de este no se limita a los conciertos, también se suma "Coachella TV", una señal continua 24/7 con actuaciones icónicas de archivo y los mejores momentos de la edición 2026, que se actualizarán tras cada fin de semana.

Asimismo, regresa "Watch With", el formato interactivo en el que creadores de contenido comentan presentaciones en tiempo real. En esta edición participarán Valkyrae para Katseye, Terry y Kaniyia para Karol G y Daniel Wall para Fujii Kaze.

Otra de las novedades es la integración de YouTube Shopping que permitirá adquirir productos oficiales de edición limitada de varios artistas directamente desde la transmisión, ya sea a través de un clic o escaneando un código QR.

Coachella desde cualquier dispositivo

Coachella, que se realiza en el Empire Polo Club, en California, es uno de los festivales más grandes del mundo. En su edición 25 reunirá a figuras como Sabrina Carpenter, Karol G, Justin Bieber y Anyma, además de bandas, artistas y proyectos extraordinarios como The Strokes, Iggy Pop, Interpol, The xx, Laufey, FKA Twigs, Blondshell y Nine Inch Noize (colaboración de Nine Inch Nails y Boys Noize), entre muchos más.

Más allá del cartel, la apuesta digital refuerza su alcance global, ya que los usuarios podrán planificar su agenda con la app Coachella Livestream, disponible en Android o iOS, que está sincronizada por zona horaria, y también descubrir nuevos artistas con recomendaciones impulsadas por Google Gemini.

Con listas de reproducción temáticas en YouTube Music y transmisiones disponibles en múltiples pantallas, la plataforma busca que cada espectador viva su propio festival.

INSTAGRAM/@coachella

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