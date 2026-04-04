Pepe Aguilar se convirtió en el invitado sorpresa del más reciente concierto de Peso Pluma, y si bien, el cantante fue recibido por una ovación, los abucheos no faltaron porque también hay quienes no olvidan... ¡hace unos años, el papá de Ángela Aguilar criticó los corridos tumbados, los tildó de "música mediocre" y ahora lo abuchearon!

¿Cómo fue la aparición de Pepe Aguilar y Peso Pluma juntos en un escenario de Texas?

Este 03 de abril del 2026, Pepe Aguilar y Peso Pluma demostraron que ambos son capaces de compartir el escenario: el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, y aunque no cantaron a dueto Pepe Aguilar se convirtió en el invitado especial de Peso Pluma en un momento que quedó empañado por los ¡abucheos! que recibió el intérprete de "Por mujeres como tú".

Al presentarlo, Peso Pluma se expresó muy bien del cantante, expresando que él lo había escuchado desde su infancia.

"Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón , es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y tengo el honor de presentárselos hoy, esta noche: Pepe Aguilar".

Además de estrecharse en un abrazo fraternal arriba y debajo del escenario, a Aguilar se le escuchó cantar "El rey" y "Por mujeres como tú".

En sus redes, además, mostró gratitud a Peso Pluma, debido a su generosidad y recibimiento arriba del escenario del Frost Bank Center, recinto en el que se presentó frente a 19 mil personas.

"Una noche de puro orgullo mexicano, ahora sí que Pura Doble P, gracias Hassan por tus palabras y la invitación", escribió Pepe, quien al parecer optó por no pronunciarse sobre los abucheos que recibió por parte de varios fans y que de inmediato se viralizaron en redes sociales... ¡al parecer hay fans que no perdonan nada!

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados y por qué lo abuchearon?

Fue en una entrevista realizada hace cinco años cuando Pepe Aguilar hizo referencia a los corridos tumbados, y si bien aclaró que respeta todo tipo de música, también usó términos peyorativos para argumentar su opinión.

"Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinch*, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierd*, dicen 'yo voy a hacer otra cosa' ", dijo Pepe en aquella ocasión.

Ya para 2023, la percepción de Aguilar cambió y, frente a los medios, reconoció que había "dos, que tres canciones" de Peso Pluma que le gustaban, aunque dijo que no le gustaría cantar una canción con él debido a que no le quedaba el género que el joven interpretaba.

Sobre esta controversia, Peso Pluma llegó a ser cuestionado acerca de qué opinión le merecía lo dicho por Aguilar; sin embargo, el joven tapatío se limitó a contestar con la frase "sin palabras".

JM