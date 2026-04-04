La esperada cinta de animación Super Mario Galaxy: La película finalmente llega a las salas de cine nacionales, por lo que es una buena opción para ver hoy en familia en la pantalla grande.

Super Mario Galaxy: La película. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La cinta de animación de acción y comedia basada en el mundo de Super Mario Bros es la secuela de Super Mario Bros: La Películaestrenada en 2023, la cual recaudó más de 1.3 mil millones de dólares a nivel mundial.

Luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y Luigi ayudan a la Princesa Peach en el Reino Champiñón y conocen a un nuevo aliado: Yoshi.

Super Mario Galaxy: La película. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Cuando una celebración desencadena una aventura galáctica, los hermanos viajarán al espacio para detener los planes de una nueva amenaza, Wario y Bowser Jr., y proteger a Rosalina.

Por ello, deberán aliarse con Yoshi para detener a este dúo malvado.

Super Mario Galaxy: La película

(The Super Mario Galaxy movie)

De Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Estados Unidos, 2026.

XM