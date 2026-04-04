Domingo, 05 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Super Mario Galaxy: La película”

La esperada película Super Mario Galaxy: La película ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"Super Mario Galaxy: La película" ya está en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La esperada cinta de animación Super Mario Galaxy: La película finalmente llega a las salas de cine nacionales, por lo que es una buena opción para ver hoy en familia en la pantalla grande.

Super Mario Galaxy: La película. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La cinta de animación de acción y comedia basada en el mundo de Super Mario Bros es la secuela de Super Mario Bros: La Películaestrenada en 2023, la cual recaudó más de 1.3 mil millones de dólares a nivel mundial.

Luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y Luigi ayudan a la Princesa Peach en el Reino Champiñón y conocen a un nuevo aliado: Yoshi.

Super Mario Galaxy: La película. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Los Domingos”

Cuando una celebración desencadena una aventura galáctica, los hermanos viajarán al espacio para detener los planes de una nueva amenaza, Wario y Bowser Jr., y proteger a Rosalina.

Por ello, deberán aliarse con Yoshi para detener a este dúo malvado.

Super Mario Galaxy: La película

(The Super Mario Galaxy movie)

De Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Estados Unidos, 2026.

XM

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