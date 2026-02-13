Autoridades estatales descartaron que el operativo desplegado en el municipio de Villanueva estuviera relacionado con un ataque contra el cantante Pepe Aguilar o su familia, luego de que circularan versiones en ese sentido.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, informó que lo ocurrido fue una agresión contra elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) en la localidad de Tayagua, sobre el tramo carretero que conecta con el municipio de Tabasco.

“Se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas”, señaló el funcionario, quien precisó que no se reportan bajas de ningún elemento ni de otras corporaciones. Añadió que, tras los hechos, se activó un operativo conjunto con la Mesa de Construcción de Paz, en el que participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía estatal, y que ya hay personas detenidas presuntamente relacionadas con el ataque.

Reyes subrayó que el despliegue responde exclusivamente a estos hechos y pidió a la ciudadanía evitar la zona mientras continúan las acciones terrestres y aéreas.

Por su parte, Pepe Aguilar emitió un comunicado para aclarar que se encuentra en la Ciudad de México y que su familia está bien. “Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó.

El intérprete señaló que el operativo se realiza en una zona cercana a su domicilio y al rancho de su hija, pero enfatizó que no fue un ataque dirigido hacia él o sus familiares.

CT