Rosalía en Guadalajara: ¿Qué boletos quedan disponibles y cuánto cuestan?

Luego de anunciar en diciembre las fechas oficiales de su gira mundial LUX Tour, Rosalía abrió la venta de boletos para sus presentaciones en la Arena VFG de Guadalajara, generando una alta expectativa entre sus seguidores . Desde entonces, la demanda ha sido constante y ya se refleja en la disponibilidad de entradas para sus conciertos.

Te puede interesar: Shiloh Jolie debuta en K-pop y es igualita a Angelina

De acuerdo con la promotora Ocesa, la primera fecha programada para el 15 de agosto ya se encuentra completamente agotada. Sin embargo, el segundo concierto, que se llevará a cabo el 16 de agosto, aún cuenta con boletos disponibles en distintas zonas del recinto.

¿Qué boletos quedan disponibles para Rosalía en Guadalajara?

Según el mapa interactivo de Ticketmaster, todavía hay disponibilidad en la zona general de la arena, así como en áreas preferentes como Gold Circle izquierdo y Gold Circle derecho, consideradas zonas VIP cercanas al escenario.

Además, permanecen algunos lugares en secciones laterales como GP-05C, GP-07C, GP-01B, GP-03B, GP-06C, GP-08C, GP-02B y GP-04B. Estas localidades ofrecen una buena vista del espectáculo debido a su cercanía con el escenario, mientras que el resto del recinto ya se encuentra completamente agotado.

CAPTURA DE PANTALLA/TICKETMASTER

¿Cuánto cuestan los boletos disponibles?

El precio más accesible ronda los 2 mil 467 pesos en la zona general. Por otro lado, las secciones GP con terminación “C” tienen un costo aproximado de 2 mil 827 pesos, dependiendo de la ubicación.

En el caso de las zonas VIP, los precios varían según el paquete seleccionado. El acceso a Gold Circle incluye combinaciones como el boleto base de 3 mil 590 pesos más paquetes adicionales: el Diamond VIP Package puede alcanzar los 8 mil 623 pesos, mientras que el Gold VIP Package ronda los 4 mil 599 pesos.

Para otras zonas como GP-01B, existen opciones con Silver VIP Package que elevan el costo total a más de 7 mil pesos, mientras que boletos individuales en secciones con terminación “B” pueden alcanzar cerca de 4 mil 958 pesos.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Ticketmaster, donde los usuarios pueden consultar en tiempo real las zonas disponibles y elegir los paquetes que mejor se ajusten a su presupuesto.

Con una fecha ya agotada y otra con disponibilidad limitada, los conciertos de Rosalía en Guadalajara mantienen alta la demanda, por lo que quienes deseen asistir aún tienen oportunidad de conseguir entradas antes de que se terminen.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP