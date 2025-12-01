En los últimos meses, una conversación protagonizada por la artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli —conocida mundialmente como Cazzu-—volvió a poner sobre la mesa un problema que enfrentan muchas madres y padres que crían en solitario.Durante su participación en el podcast "Se Regalan Dudas", la cantante relató que, al solicitar un permiso para viajar con su hija Inti, el abogado del padre de la niña le advirtió que dicho permiso podía ser revocado "cuando su cliente quisiera".Esa situación encendió el debate y hoy ha dado origen a un movimiento ciudadano que se viraliza en Argentina bajo el nombre de "Ley Cazzu".La propuesta, impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org, busca modificar las condiciones actuales para que madres y padres que llevan adelante la crianza sin el acompañamiento del otro progenitor no dependan de una firma para realizar viajes al exterior con sus hijas e hijos.El objetivo central es brindar autonomía y seguridad legal a quienes se encuentran en situaciones de abandono o ausencia comprobada del otro padre o madre, evitando así que este pueda interferir arbitrariamente en decisiones de familiar.La petición, que reclama "verdadera libertad para nuestras familias", ya suma cerca de 30 mil firmas y sigue ganando apoyo en redes y medios.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO