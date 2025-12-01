Lunes, 01 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en diciembre

Diciembre llega con una cartelera llena de música, comedia y eventos únicos que prometen cerrar el año con experiencias inolvidables

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La cartelera del Auditorio Telmex reúne artistas y shows variados que aseguran entretenimiento de primer nivel para todos los gustos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La cartelera del Auditorio Telmex reúne artistas y shows variados que aseguran entretenimiento de primer nivel para todos los gustos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Conocido por ser uno de los recintos más populares de Guadalajara, el Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los escenarios más aclamados de la ciudad, cuyo espacio ha recibido a algunos de los artistas más memorables de todos los tiempos.

Pese a no ser el más grande, el Auditorio Telmex ha sabido ofrecer espectáculos dignos de admirar que no le piden nada a lugares con más capacidad, pues su versatilidad y adaptabilidad es lo que ha hecho que pueda recibir a miles de cantantes y bandas con todo tipo de propuestas y puestas en escena.

Te puede interesar: Dua Lipa cantó Antología en show de Bogotá y conmueve a Shakira

Cada mes, su escenario alberga shows impresionantes dedicados al entretenimiento absoluto de los tapatíos y visitantes que esperan crear nuevas memorias y vivir momentos increíbles acompañados de buena música, espectaculares visuales y muchas sorpresas más.

Y para cerrar el año, el Auditorio Telmex no se queda atrás, pues este diciembre los amantes de la música, la comedia y los shows en vivo tendrán la oportunidad de disfrutar de grandes conciertos y eventos imperdibles dignos de admirar. Aquí te presentamos la cartelera completa.

Cartelera de diciembre en el Auditorio Telmex

Trono de México

  • Fecha: Jueves 4 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Precio: $600 - $2 mil pesos mexicanos.

Flor Bertotti

  • Fecha: Viernes 5 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Precio: $500 - $2 mil 500 pesos mexicanos.
Flor Bertotti ofrecerá en Guadalajara una noche especial con su estilo dulce y energético. ESPECIAL
Flor Bertotti ofrecerá en Guadalajara una noche especial con su estilo dulce y energético. ESPECIAL 

Picus

  • Fecha: Domingo 7 de diciembre.
  • Horario: 17:00 horas.
  • Precio: $450 - $1 mil 790 pesos mexicanos.

The Rasmus

  • Fecha: Miércoles 10 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Precio: $520 - $1 mil 320 pesos mexicanos.

Brincos Dieras

  • Fecha: Viernes 12 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Precio: $1 mil 300 - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Tombochio

  • Fecha: Sábado 13 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Precio: $950 - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Toto + Christopher Cross

  • Fecha: Miércoles 17 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Precio: $950 - $3 mil 120 pesos mexicanos.
El concierto de Toto y Christopher Cross brindará una experiencia cargada de energía, virtuosismo y recuerdos para los amantes del rock. ESPECIAL 
El concierto de Toto y Christopher Cross brindará una experiencia cargada de energía, virtuosismo y recuerdos para los amantes del rock. ESPECIAL 

También puedes leer: 'All I Want for Christmas Is You' domina las listas musicales

Para más detalles de cada evento puedes consultar la página oficial del Auditorio Telmex en el siguiente enlace: https://www.auditorio-telmex.com/.

Recuerda que puedes obtener tus boletos en el sitio web de Ticketmaster o en taquillas del recinto sin cargos por servicio, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábados de 11:00 a 18:00 horas. Los domingos permanece cerrado.

Diciembre llega cargado de variedad y espectáculos para todos los gustos, convirtiendo al Auditorio Telmex en uno de los lugares imprescindibles para cerrar el año con grandes experiencias en vivo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones