Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en diciembre

Conocido por ser uno de los recintos más populares de Guadalajara, el Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los escenarios más aclamados de la ciudad, cuyo espacio ha recibido a algunos de los artistas más memorables de todos los tiempos.Pese a no ser el más grande, el Auditorio Telmex ha sabido ofrecer espectáculos dignos de admirar que no le piden nada a lugares con más capacidad, pues su versatilidad y adaptabilidad es lo que ha hecho que pueda recibir a miles de cantantes y bandas con todo tipo de propuestas y puestas en escena.Cada mes, su escenario alberga shows impresionantes dedicados al entretenimiento absoluto de los tapatíos y visitantes que esperan crear nuevas memorias y vivir momentos increíbles acompañados de buena música, espectaculares visuales y muchas sorpresas más.Y para cerrar el año, el Auditorio Telmex no se queda atrás, pues este diciembre los amantes de la música, la comedia y los shows en vivo tendrán la oportunidad de disfrutar de grandes conciertos y eventos imperdibles dignos de admirar. Aquí te presentamos la cartelera completa.Trono de MéxicoFlor BertottiPicusThe RasmusBrincos DierasTombochioToto + Christopher CrossPara más detalles de cada evento puedes consultar la página oficial del Auditorio Telmex en el siguiente enlace: https://www.auditorio-telmex.com/.Recuerda que puedes obtener tus boletos en el sitio web de Ticketmaster o en taquillas del recinto sin cargos por servicio, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábados de 11:00 a 18:00 horas. Los domingos permanece cerrado.Diciembre llega cargado de variedad y espectáculos para todos los gustos, convirtiendo al Auditorio Telmex en uno de los lugares imprescindibles para cerrar el año con grandes experiencias en vivo.XP