Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en diciembre

Conocido por ser uno de los recintos más populares de Guadalajara, el Auditorio Telmex s e ha consolidado como uno de los escenarios más aclamados de la ciudad , cuyo espacio ha recibido a algunos de los artistas más memorables de todos los tiempos.

Pese a no ser el más grande, el Auditorio Telmex ha sabido ofrecer espectáculos dignos de admirar que no le piden nada a lugares con más capacidad , pues su versatilidad y adaptabilidad es lo que ha hecho que pueda recibir a miles de cantantes y bandas con todo tipo de propuestas y puestas en escena.

Te puede interesar: Dua Lipa cantó Antología en show de Bogotá y conmueve a Shakira

Cada mes, su escenario alberga shows impresionantes dedicados al entretenimiento absoluto de los tapatíos y visitantes que esperan crear nuevas memorias y vivir momentos increíbles acompañados de buena música, espectaculares visuales y muchas sorpresas más.

Y para cerrar el año, el Auditorio Telmex no se queda atrás, pues este diciembre los amantes de la música, la comedia y los shows en vivo tendrán la oportunidad de disfrutar de grandes conciertos y eventos imperdibles dignos de admirar. Aquí te presentamos la cartelera completa.

Cartelera de diciembre en el Auditorio Telmex

Trono de México

Fecha: Jueves 4 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Precio: $600 - $2 mil pesos mexicanos.

Flor Bertotti

Fecha: Viernes 5 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Precio: $500 - $2 mil 500 pesos mexicanos.

Flor Bertotti ofrecerá en Guadalajara una noche especial con su estilo dulce y energético. ESPECIAL

Picus

Fecha: Domingo 7 de diciembre.

Horario: 17:00 horas.

Precio: $450 - $1 mil 790 pesos mexicanos.

The Rasmus

Fecha: Miércoles 10 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Precio: $520 - $1 mil 320 pesos mexicanos.

Brincos Dieras

Fecha: Viernes 12 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Precio: $1 mil 300 - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Tombochio

Fecha: Sábado 13 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Precio: $950 - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Toto + Christopher Cross

Fecha: Miércoles 17 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Precio: $950 - $3 mil 120 pesos mexicanos.

El concierto de Toto y Christopher Cross brindará una experiencia cargada de energía, virtuosismo y recuerdos para los amantes del rock. ESPECIAL

Para más detalles de cada evento puedes consultar la página oficial del Auditorio Telmex en el siguiente enlace: https://www.auditorio-telmex.com/.

Recuerda que puedes obtener tus boletos en el sitio web de Ticketmaster o en taquillas del recinto sin cargos por servicio, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábados de 11:00 a 18:00 horas. Los domingos permanece cerrado.

Diciembre llega cargado de variedad y espectáculos para todos los gustos, convirtiendo al Auditorio Telmex en uno de los lugares imprescindibles para cerrar el año con grandes experiencias en vivo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP