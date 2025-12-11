System of a Down en México: ¿Cuánto cuesta el boleto más barato?

La agrupación System of a Down confirmó su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. El anuncio se realizó el 9 de diciembre y, de inmediato, se activó una venta anticipada para fans, seguida de la preventa general programada para el 15 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas.

La presentación será la única fecha confirmada en territorio nacional, por lo que la demanda de boletos ha generado amplio interés entre los seguidores de la banda.

Según la boletera responsable, los precios oficiales varían según la sección del estadio. Las localidades van desde opciones premium hasta zonas más accesibles. Los costos base son los siguientes:

General A: $3,583.50

General B: $1,723.50

Zona GNP: $4,947.50

Verde B: $3,707.50

Naranja B: $2,715.50

Verde C: $1,971.50

Naranja C: $1,351.50

El boleto más económico corresponde a la sección Naranja C, con un precio de 1,351.50 pesos.

Con estas cifras, los fans ya pueden evaluar las alternativas disponibles para asegurar su ingreso al esperado regreso de System of a Down en la capital del país.

SV