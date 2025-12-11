Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 12 al 14 de diciembre

Aries

Los Aries estarán enfocados en trámites relacionados con viajes, especialmente para visitar a familiares en el extranjero. Su carisma natural les abrirá puertas en múltiples posadas, donde serán invitados frecuentes. Este viernes será ideal para hacer compras de ropa y renovar su imagen.

Para los Aries casados, podría llegar un embarazo sorpresa. La suerte los acompaña con los números 06 y 19, su color es rojo, y se recomienda jugar el domingo.

Eviten excesos con el alcohol durante las celebraciones; pueden provocarles problemas innecesarios. La carta “La Rueda de la Fortuna” marca un fin de semana favorable que impulsa nuevos comienzos.

En el amor, es un momento perfecto para fortalecer relaciones. Sus signos compatibles son Capricornio y Leo. En lo económico, es recomendable amortizar deudas de tarjeta de crédito. Mantengan discreción: no todos desean su bienestar.

Tauro

Tauro debe mantener los pies en la tierra si está iniciando una relación; la confianza se construye con el tiempo. El fin de semana será ideal para arreglar la casa con motivo de una posada navideña.

Podrían experimentar molestias estomacales, su punto débil, por lo que deben moderar comida y alcohol. Un golpe de suerte llegará el sábado con los números 00 y 13, y su color de abundancia es el azul.

Eviten mentir, pues la verdad siempre sale a la luz. El viernes estarán especialmente positivos, impulsados por la carta “La Estrella”, que ilumina decisiones importantes.

En el trabajo, Tauro siempre busca destacar; un curso de fin de semana les permitirá crecer. Una invitación a un viaje familiar se avecina: un paseo al campo o al bosque será ideal para recargar energía.

Géminis

Un amor del pasado —probablemente Aries o Libra— buscará retomar contacto; lo ideal es hablar las cosas, pero dejar el pasado donde pertenece. Fin de semana familiar con posada navideña en casa.

Podrían recibir un premio importante en una posada. Ignoren críticas ajenas para evitar conflictos. El domingo será perfecto para convivir con seres queridos.

En el trabajo se acumularán pendientes, pero la carta “El Mago” les ayudará a organizarse mejor. Géminis debe aprender a administrar su tiempo para evitar agobios.

Cuiden su entorno, ya que podrían surgir chismes entre amigos. Su golpe de suerte llegará el viernes con los números 03 y 44; su color es el verde, idealmente combinado con su día de nacimiento.

Cáncer

La fortuna acompaña a Cáncer con los números 12 y 33, y su color protector será el azul. Su elemento agua los hace sensibles y a veces dramáticos; es momento de trabajar en ello. En una posada podrían obtener un premio mayor.

El perfume de sándalo atraerá buena energía en todo lo que emprendan. La carta “La Luna” marca un fin de semana para equilibrar emociones y liberar tensiones laborales.

Cáncer necesita desconectarse y disfrutar del cariño de quienes lo rodean. Es momento de planear vacaciones navideñas.

Viernes de pagos con tarjeta de crédito. Mantener ejercicio y dieta ayudará a controlar su punto débil: el sobrepeso. Una invitación a un viaje corto llegará con muy buenos momentos. En el amor, seguirán conociendo personas sin compromisos profundos por ahora.

Leo

Leo seguirá atrayendo a personas afines; son muy codiciados para relaciones serias por su carácter fuerte y sentido familiar, aunque la monotonía no es su aliada.

El fin de semana será propicio para ordenar ideas y planear el futuro. La carta “El Sol” respaldará decisiones importantes. Con su capacidad para estabilizar su economía, el 2026 se vislumbra como un año de éxitos.

Eviten chismes o mentiras en el entorno laboral. Este viernes podría llegar una sorpresa: un premio en una posada navideña.

Descansen más; viven bajo mucha tensión. Su golpe de suerte llega con los números 04 y 16, su color es rojo, y el sábado será su mejor día.

Un amor del pasado aparecerá, pero recuerden: quien falla una vez, puede fallar de nuevo. No permitan que regresen heridas del ayer.

Virgo

Para Virgo, el amor llegará sin presión, posiblemente con un Cáncer o Sagitario. Recibirán un perfume en un intercambio y sus padres podrían invitarlos a un viaje próximamente.

Sus números de suerte son 10 y 26, y su color es el blanco. Como signo de tierra, Virgo es organizado, detallista y suele enamorarse en ambientes laborales o académicos, especialmente de personas con estabilidad económica.

La carta “El Ermitaño” marca un fin de semana de introspección y recuerdo de un ser querido ausente; diciembre despierta su lado nostálgico.

El viernes tendrán mucho trabajo; deben evitar problemas y cumplir puntualmente.

Una invitación a una posada traerá diversión y la posibilidad de ganar un premio electrónico muy útil.

Libra

Fin de semana lleno de posadas navideñas y diversión. No descuides tu salud mientras disfrutas; además, recibirás un regalo importante. Libra es apasionado y suele experimentar relaciones con personas muy distintas, lo que a veces provoca que la conexión se rompa pronto. Lo ideal es buscar compatibilidad con Géminis o Acuario.

Procura ahorrar para evitar futuras dificultades económicas. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 13, y tu color es el amarillo. Revisa tu automóvil para prevenir fallas. Un familiar del extranjero te buscará para invitarte a una fiesta navideña.

Recuerda que Libra siempre desea trascender; nunca dejes de estudiar ni de crecer personal y profesionalmente.

Escorpión

El viernes estará lleno de convivencia con compañeros en una posada, donde podrías recibir un reloj en el intercambio. El fin de semana será acelerado por tus compromisos personales; organízate bien y evita aceptar más de lo que puedes cumplir.

Comprarás ropa para renovar tu look en estas fiestas. Suelta ese amor que ya no está: si no hubo reciprocidad, es momento de seguir adelante.

Un dinero extra llegará por medio de la lotería con los números 06 y 33; tu color es el verde. Sé discreto con tus ingresos para evitar envidias.

Escorpión es regido por lo oculto y lo místico; como signo de agua, posee un fuerte sentimiento de poder y un deseo profundo de trascender, ya sea formando una gran familia o destacando en ámbitos como la política y la comunicación.

Sagitario

Sagitario no sabe estar solo, por lo que siempre busca a su pareja ideal. Este fin de semana estará lleno de alegría, sorpresas y celebraciones propias de tu temporada de cumpleaños. Disfruta tus regalos y tu energía renovada.

No te desesperes: el amor verdadero llegará, probablemente un Leo o Libra. Recibirás un perfume y una bolsa como obsequio. Sagitario suele ser de los signos más afortunados en las posadas navideñas.

Tu golpe de suerte será el sábado con los números 17 y 99; tu color es el naranja. Descansa más y deja atrás pensamientos negativos.

Este signo busca siempre la perfección, aprecia la estética y valora la conversación intelectual, por lo que suele destacar como comunicador y administrador natural.

Capricornio

Serán días de convivencia familiar y la posada navideña podría celebrarse en tu hogar, así que procura tener todo en orden.

Este fin de semana comprenderás que cada experiencia te fortalece para superar cualquier obstáculo. Estás en una etapa de madurez y crecimiento, aunque a veces sientas que nadie te comprende; recuerda que son solo percepciones, no realidades.

El viernes estarás ocupado con trabajo atrasado y juntas de última hora. Recibirás una bonificación económica. Tu golpe de suerte llega con los números 21 y 30, y tu color es el rojo.

Capricornio es el signo más trabajador del zodiaco; esto le brinda gran satisfacción y estabilidad. Sin embargo, en el amor suele sabotearse al querer entenderlo todo y filtrarlo racionalmente, lo que puede generar conflictos con la pareja.

Acuario

Fin de semana alegre, en el que sentirás claras señales de crecimiento personal y laboral. Tu mente es poderosa y tienes la capacidad de concretar lo que deseas; aprovecha este impulso y organiza un plan de trabajo.

Recibirás invitación para viajar y pasar la Navidad con tu familia en el extranjero. También llegará dinero extra gracias a un bono laboral y un premio en la lotería con los números 15 y 27. Tu color es el azul.

A los Acuario solteros les llegará un amor compatible, probablemente Tauro o Libra.

Este signo posee un liderazgo natural ideal para emprender negocios; sin embargo, su lado negativo lo puede llevar a excesos y vicios. Controlar esos impulsos será clave para alcanzar el éxito.

Piscis

El viernes deberás cuidar tus finanzas y evitar gastos excesivos en compras navideñas. El fin de semana vendrá cargado de posadas y premios sorpresa.

Estás viviendo una de tus mejores etapas del año, así que disfrútala. Usa perfume de sándalo para atraer buena suerte.

Cuida tu garganta, ya que tus nervios suelen manifestarse ahí. Busca espacios para relajarte e inicia una rutina de ejercicio.

El domingo será un día espiritual; enciende una vela roja y pide guía a tus ángeles para resolver asuntos pendientes. Tus números de suerte son 02 y 88, y tu color es el verde.

Piscis, influido por la Luna, es profundamente místico, pero esa sensibilidad también genera altibajos emocionales. Mantén el enfoque en el lado positivo de cada situación.

Con información de Mhoni Vidente

