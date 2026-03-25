Valeria Castro y Carlos Ares se reparten honores en los Premios de la Música Independiente

La cantante Valeria Castro y el músico Carlos Ares se convirtieron en los grandes protagonistas de los Premios MIN, al repartirse los principales galardones de la edición con tres estatuillas cada uno, consolidándose como dos de las figuras más destacadas de la escena independiente actual.

En una ceremonia marcada por el reconocimiento al talento emergente y la diversidad sonora, Ares fue distinguido por su trabajo en el álbum "La boca del lobo", proyecto que, según explicó el propio artista, surgió en un momento de incertidumbre personal y profesional, pero que terminó por abrirle nuevas oportunidades en su carrera.

El intérprete gallego también obtuvo los premios a mejor álbum pop y mejor directo, mientras que Castro destacó con los reconocimientos a mejor artista, mejor álbum de música de raíz por “El cuerpo después de todo” y canción del año gracias a “Tiene que ser más fácil”.

La edición de los Premios MIN volvió a subrayar el crecimiento y la proyección de la música independiente, con una generación de artistas que apuesta por propuestas personales y una relación más cercana con el público.

"Tenemos una responsabilidad (como artistas) que es responder ante cosas que nos suceden, hablar de lo que no se le pone nombre. Esta canción era mi forma de contarle al mundo lo que todas las mujeres a mi alrededor han sentido frente al cuerpo y que estas cosas salgan para tener un perdón más allá de nuestras cabezas", ha explicado.

En el saldo global, no le ha ido tampoco mal la noche a Quique González, que se ha llevado los premios a mejor disco de rock por "1973'" y mejor letra original por su tema "Terciopelo azul". "¡Gracias por acordaros de la vieja escuela también!", ha bromeado, antes de ponerse más serio y dedicarle uno de los premios a los afectados por la tiquetera Wegow que ha dejado numerosos impagos.

El indie llena estadios

El Gran Teatro de Córdoba ha acogido la decimoctava gala de estos galardones organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFI), responsable a través de sus sellos de aproximadamente el 80 por ciento de los lanzamientos musicales que se producen en España, y que para esta edición recibió un récord de mil 826 propuestas.

"La música independiente sigue demostrando que hay otra manera de construir más libre, más cercana y conectada con lo que realmente importa. Un proyecto independiente que empieza a vender muchas entradas, a llenar incluso estadios, y por eso no deja de ser independiente, no pierde su identidad. Lo que hace es demostrar que se puede llegar muy lejos sin renunciar a lo que uno decide ser", ha destacado María Pellicer en su discurso como presidenta de UFI.

Ha sido en una gala que ha arrancado con la actuación de Rufus T. Firefly, recientísimo Premio Ruido al mejor disco nacional para la prensa, y en la que han cabido algunas proclamas, como un "Palestina libre" muy aplaudido o un alegato a favor de la inmigración y el talento que comporta.

"Una de cada cinco personas en España somos inmigrantes", ha recordado Çantamarta, responsable de una de las mejores actuaciones de esta velada de casi 3 horas en las que ha sonado música también de Vera Fauna, Ruth Lorenzo en su vuelta al rock, la imponente Queralt Lahoz o Sanguijuelas del Guadiana, señalados esta noche como mejor artista emergente.

En otros estilos, el premio al mejor disco de electrónica ha recaído en “2025”, de GAZZI; el de jazz en “Al Cante”, de Pablo Martín Caminero y David Carpio; el de clásica en “Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3”, de Concerto 1700; y el de música urbana en “El Secreto” de Juicy Bae.

"Cuando apostamos por la autoproducción fue porque nos dimos cuenta de que esta era nuestra familia, que pertenecemos a este sitio y que tenemos una manera diferente de ver la vida y la música" , ha destacado Rocío Márquez al recoger el de mejor disco de flamenco por 'Himno vertical', el primer trabajo de su carrera al margen de multinacionales.

El 'No a la guerra' de Ana Curra

En las categorías a los mejores discos en otras lenguas cooficiales han resultado distinguidos "Paradís" de Júlia Colom, “Zuloa” de Merina Gris y “Feira” de De Ninghures, felices de que este tipo de trabajos fuera del castellano empiecen a aparecer también nominados en otros apartados, "porque la música en catalán, en euskera y en gallego también es música sin más".

El galardón del público ha ido a manos de "Incendio", de Brock Ansiolitiko, mientras que Pulp se ha llevado el de artista internacional.

Otras categorías con premio han sido mejor producción (Baiuca por 'Xorieri', junto a Izaro y Oreka Tx), mejor diseño gráfico (Julia Martin-Maestro por 'Todas las cosas buenas', de Rufus T. Firefly) y mejor videoclip (Ismael de la Trinidad por 'Renacer', de Lia Kali).

"La música es lo que a mí me ha permitido ser libre y lo que me ha salvado la vida en muchas ocasiones", ha celebrado una emocionada Ana Curra al recoger su Premio de Honor Mario Pacheco, que lo ha dedicado a su madre por descubrirle "la puerta mágica detrás de las teclas de un piano".

No es muy usual, pero la exmiembro de Pegamoides y Parálisis Permanente también lo ha dedicado contra alguien: "Los borrachos de testosterona que nos están destrozando la vida y asesinando" con las guerras, ha dicho entre los aplausos de los asistentes.

TG