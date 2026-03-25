Cristian Castro abre dos nuevas fechas en Auditorio Telmex; precio de boletos

La gira Nada, de Cristian Castro, tendrá dos nuevas presentaciones en Guadalajara programadas para el 28 y 29 de agosto en el Auditorio Telmex. Un espectáculo que celebra las canciones que han marcado a generaciones y que siguen siendo himnos de la cultura pop en español. Cada coro, cada recuerdo y cada canción son evocados en este tour que nos regresa al éxito de canciones inmortalizadas como ‘Azul’, ‘Volver a amar’ y ‘No podrás’.

La gira tendrá un formato enfocado en la interpretación de sus canciones más aclamadas, con una producción diseñada para el formato en vivo y centrada en el exitoso recorrido musical de Cristian Castro. El tour repasará varias etapas de su carrera, que se ha construido con discos que ahora forman parte de la historia de producciones con certificaciones multiplatino.

Cristian Castro, en sus más de 30 años de carrera, ha vendido más de 10 millones de discos y ha sido acreedor a más de 65 discos de oro y 31 discos de platino. Ha lanzado con éxito cerca de 20 álbumes y se ha presentado en los recintos más importantes de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Juan Gabriel, el famoso Divo de Juárez, en algún momento de su carrera, calificó a Cristian Castro como ‘el hombre con más facultades para cantar en México’.

Reconocido desde edad temprana por su voz poderosa y su capacidad asombrosa para el falsete, Cristian Castro ha sido distinguido y aclamado tanto por el gremio artístico como por el público.



¿Cuándo se presentará y qué precios tendrán los boletos?

Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Telmex. La venta general dio comienzo hoy, 25 de marzo de 2026, a las 11:00 horas.

Los precios anunciados para las funciones contemplan distintas zonas del auditorio:

VIP: tres mil 950 pesos

Zona Roja: Tres mil 650 pesos

Zona Azul: Dos mil 950 pesos

Zona Verde: Dos mil 500 pesos

Zona Blanca: Mil 950 pesos

Zona Lila: Mil 550 pesos

Zona Naranja: 950 pesos

Zona Amarilla: 750 pesos



CA