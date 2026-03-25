Lagrimita y Costel celebran 50 años de hacer reír a las familias

El legado de uno de los proyectos más longevos del entretenimiento familiar en México -y en Guadalajara- escribe un nuevo episodio en su historia. El próximo 3 de mayo, Lagrimita y Costel, el dúo de padre e hijo conformado por Guillermo Cienfuegos y su hijo Costel Cienfuegos, celebrará medio siglo de carrera con un espectáculo especial en la Arena Guadalajara, recinto que marcará un nuevo momento en su trayectoria artística y en la relación que han construido con generaciones de familias y público.

La función conmemorativa, titulada "50 años de hacer reír a las familias", reunirá música en vivo, rutinas de comedia y guiños a distintas etapas del proyecto. Durante la presentación ante medios en la que estuvo presente EL INFORMADOR, Lagrimita reconoció que la magnitud del festejo representa un reto importante, particularmente por el tamaño del recinto y la expectativa que genera el aniversario. “Para nosotros va a ser un reto estar aquí en la Arena Guadalajara. Hemos estado platicando detrás de bambalinas qué vamos a hacer y qué no puede funcionar en un escenario tan grande. Para nosotros va a ser un reto importante presentarnos aquí el 3 de mayo”, señaló el comediante.

El espectáculo busca recuperar la esencia del proyecto que, desde sus inicios, buscó ser una propuesta dirigida a públicos de distintas edades. A diferencia de otros formatos enfocados exclusivamente en la infancia, el concepto de Lagrimita y Costel se consolidó como un entretenimiento familiar que combina humor, música y participación del público. “Lagrimita y Costel nunca fue enfocado únicamente a niños, sino a unir familias. Creo que hay muy pocos proyectos en los que le guste al niño y el papá diga: ‘Híjole, voy a tener que aguantar una hora y media’. Acá es toda la familia la que se divierte y la que se la pasa bien”, explicó Costel.

Un aniversario construido desde la memoria familiar

El anuncio del espectáculo también se planteó como un reconocimiento a la trayectoria que ha acompañado a distintas generaciones de espectadores. En ese sentido, el equipo creativo ha trabajado en integrar referencias a los momentos más recordados del programa y de las presentaciones en vivo, así como posibles invitados especiales que formaron parte de su historia . “Queremos traer remembranzas de lo que fue Lagrimita y Costel. Estamos trabajando para que todo lo que hagamos en el escenario lo puedan disfrutar y lo pueda ver hasta el que está en la última fila. Queremos hacer guiños a lo que ha sido nuestra trayectoria”, comentó Costel.

La producción contará con músicos en vivo y un formato escénico adaptado a la dimensión del recinto, lo que implica una logística distinta a la de los espectáculos tradicionales del dúo. “La comedia es el pretexto, pero siempre ha sido un motivo para llegar a un punto: unir familias. En este show vamos con músicos completamente en vivo y con una orquestación diferente. Eso permite que la música suene más de corazón”, añadió.

La vigencia en una nueva era digital

A lo largo de cinco décadas, el proyecto ha transitado por diferentes plataformas: del circo y la televisión abierta a los escenarios masivos y, recientemente, a las redes sociales. Aunque Lagrimita y Costel reconocen que el proceso de adaptación ha sido gradual, ambos artistas consideran que el vínculo con el público sigue siendo el principal motor de su continuidad. “Todavía nos estamos adaptando a las redes sociales. De repente subimos algo y funciona, otras veces no. Pero tenemos la bendición de que el público que va a vernos en vivo sube sus reacciones y sus videos, y a ellos se les viraliza”, señaló Costel.

Para Lagrimita, la permanencia del proyecto está directamente relacionada con la conexión emocional que han logrado establecer con las familias a lo largo del tiempo, especialmente en momentos que trascienden el entretenimiento. “Un fan lo es todo. El personaje existe gracias a ellos . Entonces, para nosotros los fans significan todo, porque realmente son los que han hecho nuestra carrera”, expresó.

Un festejo compartido con el público

Más allá del aniversario artístico, el espectáculo es pensado como una celebración colectiva con quienes han acompañado su historia desde los primeros años. Niños que ahora son padres y que incluso tienen sus propios hijos; el evento también busca reconocer el papel del público como parte fundamental del proyecto. “Esta no solo es la celebración de nosotros, sino la celebración de todas las familias y de todo el público que ha sido parte de esta carrera tan importante”, aseguró Costel.

El espectáculo del 3 de mayo en la Arena Guadalajara marcará uno de los eventos más significativos e importantes en la trayectoria de padre e hijo, que han mantenido su presencia en el entretenimiento familiar mexicano durante medio siglo, adaptándose a nuevas generaciones sin abandonar la identidad que definió sus inicios.

Lagrimita y Costel llegan a la Arena Guadalajara el próximo 3 de mayo. Los boletos, desde $377 pesos, se encuentran disponibles en taquillas del recinto y en la página de Superboletos, con precios que van desde zonas accesibles hasta localidades preferentes, pensadas para distintos públicos que han seguido su carrera desde la televisión, el circo y los escenarios.

YC