¡Encontronazo! Adrián Marcelo y Poncho de Nigris discuten en redes: "La familia es primero"

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris protagonizaron de nueva cuenta un fuerte choque en redes sociales en medio del furor desatado por la posibilidad de verlos combatir en la segunda edición de Ring Royale… ¡se dieron con todo y sin piedad a través de sus redes sociales y estos son todos los detalles!

¿Cómo fue la discusión viral de Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

Todo surgió después de las declaraciones de Adrián Marcelo en un podcast, donde dijo que solo aceptaría la pelea si lo hacen socio del evento, así como obtener una parte de la taquilla de Ring Royale.

"Yo no voy a trabajar para alguien más (...) voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado", mencionó Adrián Marcelo, quien por cierto mencionó el nombre de Julio César Chávez como posible promotor de la transmisión y otorgar otro porcentaje de las ganancias.

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Al viralizarse el clip con las declaraciones de Marcelo, de Nigris publicó un comentario por medio de X horas más tarde que algunos internautas vincularon con lo que se dijo en el podcast:

"Para mí los hijos es lo más importante en mi vida, a eso le llamo éxito, ¡la familia es el centro de todo! lo demás es lo de menos, ¿te peleas por vistas? No mms la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú."

El comentario desató la ira del llamado "ajedrecista", quién respondió drásticamente señalando a de Nigris de explotar la imagen de sus hijos: "¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron? Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla", agregó.

¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron?



Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla. https://t.co/JZcjxqi304— adrián marcelo (@adrianm10) March 25, 2026

Lo anterior como referencia a la problemática que existe entre Poncho de Nigris y su hija mayor Ivana, quien ha dejado claro en redes sociales que no recibe ningún tipo de apoyo económico de su padre.

Más tarde, Marcelo publicó otro tuit referente al enfrentamiento con Poncho: "Tener hijos no es ningún mérito, ser buen padre, sí."

Por otro lado, Poncho dio fin a la polémica con un pequeño clip donde mencionó que "la familia lo es todo", asegurando que se sentía agradecido por sus éxitos... ¡qué tal!

JM

