Valentino Garavani: Lista de boutiques en México del fallecido diseñador

El legendario diseñador de moda Valentino Garavani, fundador de la emblemática casa de moda Valentino, falleció este lunes 19 de enero de 2026 a los 93 años en su residencia en Roma , confirmó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti mediante un comunicado oficial.

El diseñador, nacido en Voghera, Italia, en 1932, fue una de las figuras más influyentes de la moda del siglo XX y principios del XXI. Tras estudiar en Italia y París, lanzó su propia firma en 1960, y rápidamente se convirtió en sinónimo de elegancia atemporal y lujo, destacándose por su uso sofisticado del color y telas finas.

Te puede interesar: Fallece Valentino Garavani, ícono de la moda por más de 60 años

Las boutiques permiten que los admiradores del diseñador puedan seguir disfrutando de su legado. VALENTINO

Para quienes desean acercarse al legado de Valentino y explorar sus colecciones, estas son las boutiques oficiales en el país donde se pueden encontrar sus emblemáticas prendas, accesorios y el inconfundible “Rojo Valentino”:

Cancún

El Palacio de Hierro, Shopping Village. Boulevard. Kukulcan Local 122. Zona Hotelera, La Isla, 77500, Cancún, Quintana Roo.

Ciudad de México

El Palacio de Hierro Perisur. Anillo Periférico 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04500, Ciudad de México, Estado de México.

El Palacio De Hierro Polanco Shoes . Avenida Moliere 222, Polanco, Polanco II Sección El Palacio de Hierro Polanco - primer piso, Miguel Hidalgo 11550 Ciudad de México, Ciudad de México.

Polanco Women's World. Avenida Moliere 222, Polanco, Polanco II Sección, Miguel Hidalgo, 11550, Ciudad de México.

Guadalajara

El Palacio De Hierro. Avenida Patria 2085, Puerta de Hierro, 45116, Zapopan, Jalisco.

Monterrey

Avenida José Vasconcelos 402 Zona La Alianza. San Pedro Garza García, 66220 Monterrey, Nuevo León.

Aunque Valentino ya no está con nosotros, su marca continúa manteniendo viva la esencia de su visión: un estilo atemporal, sofisticado y lleno de glamour. Las boutiques en México permiten que los admiradores del diseñador puedan seguir disfrutando de su legado y rendir homenaje a su carrera.

PH