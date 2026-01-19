Siete décadas de la Sonora Santanera se festejarán en Guadalajara

La Sonora Santanera llegará a Guadalajara el próximo 30 de enero para celebrar siete décadas de trayectoria con un concierto en la Arena Guadalajara. La presentación forma parte de los festejos por los 70 años de carrera de la agrupación y contará con invitados especiales, según compartieron en entrevista con EL INFORMADOR Arturo Ortiz, percusionista y fundador de La Única Internacional Sonora Santanera, y su hijo Arturo Ortiz Jr., también percusionista.

La fecha representa un punto de encuentro entre distintas generaciones del público que ha acompañado a la agrupación a lo largo de su historia. Para Arturo Ortiz, alcanzar este aniversario implica reconocer un camino sostenido en el trabajo constante. “Estamos muy orgullosos y muy felices de llegar ya a estos 70 años de carrera musical que no ha sido fácil , ha sido muy difícil, pero bendito sea Dios con muchos frutos”, señaló.

Sobre el concierto en Guadalajara, añadió: “Queremos invitar a todo nuestro querido público de aquí de Guadalajara que por años lo tenemos cautivo en nuestro corazón. Queremos que vengan con nosotros a celebrar con mucho baile, con mucha alegría este 70 años de carrera musical”.

El fundador de la agrupación subrayó la relación que han mantenido con la ciudad a lo largo de los años y la expectativa que existe en torno a esta presentación. La Arena Guadalajara será la sede donde se reunirán seguidores de distintas edades, un rasgo que, de acuerdo con los músicos, ha sido una constante en la historia de la Sonora Santanera.

Arturo Ortiz Jr. explicó que la permanencia del repertorio en el gusto del público responde, en gran medida, a la transmisión familiar de la música. “Es familiar, porque los abuelos se lo transmitieron a los padres, los padres a los hijos, los hijos a los nietos”, comentó. Recordó que con frecuencia reciben mensajes de personas que asocian determinadas canciones con momentos de su vida. “Muchas veces le platicaban a mi papá: ‘Con esta rola me acuerdo de mis abuelitos’”, dijo, y relató el caso de una persona que evocaba reuniones familiares y celebraciones al escuchar los temas del grupo.

El músico añadió que esa vigencia también se sostiene en el cuidado del sonido original. “Hay que mantenerla lo más fiel al sonido original y para eso está mi papá, está don Antonio Méndez, que son los líderes de la agrupación y son los que han hecho que el grupo suene como se escucha en el disco”, afirmó.

Guadalajara, señalaron ambos, ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria. Ortiz Jr. recordó algunas experiencias compartidas con el público tapatío, como su participación en un concierto junto al grupo Pesado. “Fue con un lleno impresionante y la verdad nos dio mucha alegría que nos hayan invitado aquí con su público”, mencionó. Más allá de los escenarios, destacó la respuesta de la gente en cada presentación. “Verlos cantar, verlos aplaudir, verlos bailar, pues es muy emotivo para nosotros”, dijo.

Entre las anécdotas que ilustran la conexión con el público, Arturo Ortiz recordó un momento durante una presentación en las Fiestas de Octubre. “Estábamos tocando ‘Congoja’ y había una señora llorando mientras cantaba la canción”, relató. Tras concluir el tema, continuaron con otra pieza del repertorio. “Luego, luego ‘El Barbarazo’ y empieza la señora a bailar. Ya estaba risas y risas”, contó, al señalar cómo la música acompaña distintas emociones.

El concierto del 30 de enero incluirá la participación de invitados. De acuerdo con Ortiz Jr., estará presente Fela Domínguez, además de Kika Edgar, con quien han desarrollado un proyecto musical conjunto. “Ella canta temas de Sonia López y algunos otros temas con nosotros”, indicó. También se sumará Paco de María, y la conducción del evento estará a cargo de Dalilah Polanco. "Están todos los ingredientes dados para que este 30 de enero aquí en la nueva Arena Guadalajara podamos celebrar los 70 años”, expresó.

Sobre la selección del repertorio, Arturo Ortiz explicó que no existe una lista rígida. “Se van tocando como lo vaya pidiendo la gente. La misma gente pone el repertorio”, señaló. Añadió que el objetivo principal es responder al público. “Mientras la gente siga aplaudiendo, nosotros seguiremos tocando”, dijo, al citar una frase que atribuía a Vicente Fernández.

Solo una Sonora Santanera

En el encuentro con medios, Arturo Ortiz también abordó el tema de las agrupaciones que utilizan el nombre de Sonora Santanera. Aseguró que sólo La Única Internacional Sonora Santanera puede acreditar siete décadas de historia. Su hijo detalló algunos de los procesos legales que han enfrentado en distintos países para proteger el nombre de la agrupación. “Nosotros tenemos el registro en Europa, tenemos ya la solicitud de registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, explicó, y señaló que han resuelto litigios en lugares como Costa Rica y Estados Unidos.

Ortiz Jr. sostuvo que, más allá de los conflictos legales, lo fundamental es el trabajo musical realizado a lo largo del tiempo. “Aquí importa más lo que tú hagas musicalmente que el nombre que tú le quieras robar o quitarle a algún otro grupo”, afirmó. Recordó que han colaborado con diversos artistas y que parte de ese trabajo se ha reflejado en reconocimientos. Mencionó, entre otros, la obtención de dos premios Grammy Latinos, además de nominaciones y otros galardones internacionales.

Entre estos reconocimientos, destacó el Premio Goya obtenido en España por una canción incluida en una película europea. “La cantamos en colaboración con Rozalén, ella escribió el tema”, explicó. Añadió que la experiencia internacional forma parte de una etapa que fortaleció la proyección de la agrupación.

