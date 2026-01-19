Este lunes se ha dado a conocer el fallecimiento de Valentino Garavani, diseñador de moda italiano que hoy mantiene las pasarelas de luto. El deceso se reportó desde su residencia, en Roma, Italia, acompañado de su familia y seres queridos.El mundo de la moda pierde a una de sus figuras más emblemáticas, pues Valentino Garavani habría transformado el lujo y la elegancia en una forma de arte.Valentino, como era sencillamente llamado, tenía 93 años y una carrera que abarcó más de seis décadas, durante las cuales su visión estética redefinió la alta costura y el "prêt-à-porter" de lujo. Entre sus aportes más icónicos está el llamado "Rojo Valentino", un matiz de rojo intenso que se convirtió en sello distintivo de la marca y que marcó tendencia global desde mediados del siglo XX.A lo largo de su carrera, Valentino no solo vistió a celebridades, realeza y estrellas de Hollywood, sino que logró hacer del glamour una forma atemporal de elegancia y sofisticación, influyendo profundamente en generaciones de diseñadores y amantes de la moda.Con su partida, Valentino deja un legado imborrable en la historia del estilo: una casa que aún hoy es sinónimo de elegancia, lujo y belleza clásica, así como una visión que trascendió épocas y tendencias para inspirar a diseñadores, estilistas y públicos alrededor del mundo.Con información de SUN y EFE.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF