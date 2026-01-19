Lunes, 19 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Fallecimiento

Fallece Valentino Garavani, ícono de la moda por más de 60 años

El diseñador italiano fundó en 1960 la destacada marca de ropa Valentino

Por: Fabián Flores

Valentino Garavani habría transformado el lujo y la elegancia en una forma de arte. EFE / ARCHIVO

Valentino Garavani habría transformado el lujo y la elegancia en una forma de arte. EFE / ARCHIVO

Este lunes se ha dado a conocer el fallecimiento de Valentino Garavani, diseñador de moda italiano que hoy mantiene las pasarelas de luto. El deceso se reportó desde su residencia, en Roma, Italia, acompañado de su familia y seres queridos.

Breve semblanza

El mundo de la moda pierde a una de sus figuras más emblemáticas, pues Valentino Garavani habría transformado el lujo y la elegancia en una forma de arte.

Lee también: Mapa oficial para conciertos de BTS en México y qué incluyen los paquetes VIP 

Valentino, como era sencillamente llamado, tenía 93 años y una carrera que abarcó más de seis décadas, durante las cuales su visión estética redefinió la alta costura y el "prêt-à-porter" de lujo. Entre sus aportes más icónicos está el llamado "Rojo Valentino", un matiz de rojo intenso que se convirtió en sello distintivo de la marca y que marcó tendencia global desde mediados del siglo XX.

A lo largo de su carrera, Valentino no solo vistió a celebridades, realeza y estrellas de Hollywood, sino que logró hacer del glamour una forma atemporal de elegancia y sofisticación, influyendo profundamente en generaciones de diseñadores y amantes de la moda.

Con su partida, Valentino deja un legado imborrable en la historia del estilo: una casa que aún hoy es sinónimo de elegancia, lujo y belleza clásica, así como una visión que trascendió épocas y tendencias para inspirar a diseñadores, estilistas y públicos alrededor del mundo.

Con información de SUN y EFE.

Te recomendamos: Eugenio Derbez confirma participación en "Shrek 5" como Burro 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones