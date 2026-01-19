Este lunes se ha dado a conocer el fallecimiento de Valentino Garavani , diseñador de moda italiano que hoy mantiene las pasarelas de luto. El deceso se reportó desde su residencia, en Roma, Italia, acompañado de su familia y seres queridos .

Breve semblanza

El mundo de la moda pierde a una de sus figuras más emblemáticas, pues Valentino Garavani habría transformado el lujo y la elegancia en una forma de arte.

Valentino, como era sencillamente llamado, tenía 93 años y una carrera que abarcó más de seis décadas, durante las cuales su visión estética redefinió la alta costura y el "prêt-à-porter" de lujo. Entre sus aportes más icónicos está el llamado "Rojo Valentino", un matiz de rojo intenso que se convirtió en sello distintivo de la marca y que marcó tendencia global desde mediados del siglo XX.

A lo largo de su carrera, Valentino no solo vistió a celebridades, realeza y estrellas de Hollywood, sino que logró hacer del glamour una forma atemporal de elegancia y sofisticación, influyendo profundamente en generaciones de diseñadores y amantes de la moda.

Con su partida, Valentino deja un legado imborrable en la historia del estilo: una casa que aún hoy es sinónimo de elegancia, lujo y belleza clásica, así como una visión que trascendió épocas y tendencias para inspirar a diseñadores, estilistas y públicos alrededor del mundo .

Con información de SUN y EFE.

