Cada semana, el catálogo de Netflix en México y otros territorios experimenta cambios importantes debido a la expiración de licencias y acuerdos con productoras y estudios.

En la semana del 20 al 25 de enero de 2026, una serie de películas, series y producciones de distintos géneros están programadas para desaparecer de la plataforma, lo que representa la última oportunidad para los suscriptores de ver o volver a ver esos títulos antes de que ya no estén disponibles en streaming.

Las eliminaciones de contenidos año— responden a acuerdos que llegan a su fin y a reestructuraciones en la oferta de catálogo en función de los cambios de estrategia de distribución en la industria audiovisual.

Te compartimos todo lo que se va esta semana de Netflix:

20 de enero

Sweetie - película

Kate y Leopold - película

In Line - película

Ritsa: Three Colors of Love - película

21 de enero

Un lugar en silencio: Día uno - película

Motu y Patlu: La carrera en busca del tesoro - película

Motu y Patlu: Reyes de kung-fu - película

22 de enero

Happy Feet: El pingüino - película

Las torres gemelas - película

Happy Feet 2: El pingüino - película

23 de enero

Masum: Inocente - serie

El centinela - película

24 de enero

Herencia - película

25 de enero

Yesterday - película

The-Cook-A-Long - serie

MF