Series y películas que eliminan del 20 al 25 de enero en Netflix

Una serie de películas, series y producciones de distintos géneros están programadas para desaparecer de la plataforma

Por: Moisés Figueroa

Cada semana, el catálogo de Netflix en México y otros territorios experimenta cambios importantes debido a la expiración de licencias y acuerdos con productoras y estudios. 

En la semana del 20 al 25 de enero de 2026, una serie de películas, series y producciones de distintos géneros están programadas para desaparecer de la plataforma, lo que representa la última oportunidad para los suscriptores de ver o volver a ver esos títulos antes de que ya no estén disponibles en streaming.

Las eliminaciones de contenidos año— responden a acuerdos que llegan a su fin y a reestructuraciones en la oferta de catálogo en función de los cambios de estrategia de distribución en la industria audiovisual. 

Te compartimos todo lo que se va esta semana de Netflix: 

20 de enero 

  • Sweetie - película
  • Kate y Leopold - película 
  • In Line - película 
  • Ritsa: Three Colors of Love - película 

21 de enero 

  • Un lugar en silencio: Día uno - película 
  • Motu y Patlu: La carrera en busca del tesoro - película 
  • Motu y Patlu: Reyes de kung-fu - película

22 de enero 

  • Happy Feet: El pingüino - película 
  • Las torres gemelas - película 
  • Happy Feet 2: El pingüino - película 

23 de enero 

  • Masum: Inocente - serie
  • El centinela - película 

24 de enero 

  • Herencia - película 

25 de enero 

  • Yesterday - película 
  • The-Cook-A-Long - serie

