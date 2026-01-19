Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 20 al 25 de enero

Aries

La carta de La Estrella anuncia una etapa de avance y recuperación. Este es un momento para no detenerse ante los obstáculos, fortalecer la economía, pagar deudas y considerar seriamente retomar o iniciar estudios universitarios. La organización y la buena administración serán claves para consolidar este nuevo ciclo de crecimiento.

Tauro

El Diablo advierte sobre la presencia de enemigos ocultos y envidias. Aunque el signo atraviesa una etapa de prosperidad, será fundamental actuar con prudencia, no confiar ciegamente en todos y proteger la propia energía. No todos celebran los logros ajenos, por lo que conviene ser discreto.

Géminis

El Mundo señala un periodo de cambios radicales y apertura total a la abundancia. Se vislumbra la llegada de dinero extra, posiblemente por la venta de una propiedad, así como nuevas oportunidades de negocio y proyectos vinculados con el extranjero.

Cáncer

El Emperador indica que es momento de controlar el carácter y reflexionar antes de actuar. Este año, Cáncer puede colocarse en una posición de liderazgo en negocios o temas públicos, siempre que mantenga una mentalidad estratégica, positiva y enfocada en el éxito.

Leo

El Mago confirma que Leo atraviesa uno de sus mejores momentos. Es tiempo de pedir y actuar, porque las oportunidades están al alcance. El año está marcado por triunfos en negocios y proyectos, aunque se recomienda ser discreto con los planes y logros para evitar envidias y malas energías.

Virgo

El Loco, carta que marca el espíritu del 2026, anuncia una etapa de gran progreso en el ámbito profesional y de negocios, así como posibles cambios de entorno laboral. Este es un año para prepararse más, fortalecer los estudios y no dejar pendientes para después.

Libra

La Fuerza invita a renovar la energía positiva y no dejarse afectar por críticas o comentarios negativos. Libra tiene la capacidad de salir adelante de cualquier dificultad, pero deberá aprender a elegir mejor sus amistades y ser más reservado con sus asuntos personales.

Escorpión

El Juicio marca un comienzo de año con el pie derecho. Se perfilan avances importantes en lo profesional y en los negocios, siempre y cuando haya mayor preparación y compromiso. Esta etapa puede traer una mejora notable en la posición económica.

Sagitario

El Carruaje anuncia un periodo de impulso, determinación y energías positivas. Es momento de cortar con lo negativo, no dejarse manipular y proteger la estabilidad económica. Rodearse de personas correctas será clave para mantener el rumbo.

Capricornio

El As de Copas señala una etapa de madurez y claridad sobre el propio potencial de liderazgo. Es un buen momento para capacitarse en comercio o relaciones internacionales y, sobre todo, para poner límites y dejar atrás personas, trabajos o situaciones que ya no aportan.

Acuario

La Justicia confirma que este puede ser uno de los mejores años de su vida. Las energías de la prosperidad y el equilibrio están de su lado. Además, es un periodo ideal para resolver asuntos legales, trámites o temas migratorios pendientes.

Piscis

El Ermitaño habla de determinación, madurez y crecimiento interior. Aunque Piscis tiende a la indecisión, este año las cartas señalan que es momento de tomar decisiones firmes para crecer en lo económico. La suerte acompañará los pasos que se den con convicción.

Con información de Mhoni Vidente

MF