Durante 2025, Jalisco brilló como uno de los destinos más elegidos por celebridades. Puerto Vallarta y la Costalegre se convirtieron en escenarios donde figuras nacionales e internacionales encontraron el equilibrio entre descanso, privacidad y experiencias inolvidables.

Desde las playas doradas de Vallarta hasta los rincones vírgenes de la Costalegre, la Entidad jalisciense ofreció un refugio que conquistó a estrellas de talla mundial.

Emma Watson, Belinda Carlisle, Demi Lovato, Jennifer Coolidge (“American Pie” y “Legalmente rubia”), Diego Boneta, Alexandra de Hannover (hija de la princesa Carolina de Mónaco), y Alejandro Fernández optaron por este paraíso para disfrutar de la naturaleza, la hospitalidad y la riqueza cultural que distingue al estado.

Su presencia reafirma que Jalisco es un destino turístico y un referente global de estilo y sofisticación.

De igual forma, el talento nacional se dejó seducir por la magia jalisciense. Actrices y actores como Karla Souza, Renata Notni, Camila Sodi, Naian González, Ariadne Díaz, Marcus Ornelas, Aarón Díaz, Yurem y Tessa Ia, además de músicos como Erick Rubín, Carín León y Ernesto D’Alessio, encontraron en Puerto Vallarta y la Costalegre el escenario ideal para reconectar con la esencia mexicana.

Crece el número de viajeros en la Entidad

Con cerca de 1.5 millones de visitantes, el estado creció un 4 por ciento respecto a 2024, mientras la derrama económica alcanzó 4 mil 500 millones de pesos, un 5.3% más que el año anterior.

La ocupación hotelera de Jalisco subió 5 puntos, llegando al 62%, y Puerto Vallarta destacó con un aumento del 4% en afluenciay 6% en derrama económica, consolidándose su papel como referente para viajeros.

