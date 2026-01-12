Leonardo DiCaprio reaccionó a incómoda broma en los Globos de Oro

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Nikki Glaser dirigió un comentario directo a Leonardo DiCaprio frente a una audiencia repleta de figuras del cine y la televisión. La escena tuvo lugar en el salón del The Beverly Hilton Hotel, donde las risas se hicieron notar de inmediato tras la broma de la presentadora.

Durante su intervención, Glaser lanzó la frase: “Lo más impresionante es que has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30”. El comentario generó reacciones inmediatas entre los asistentes, muchos de los cuales voltearon a mirar al actor. DiCaprio, por su parte, mantuvo una expresión tranquila ante la observación. La frase se repitió entre los presentes y rápidamente captó la atención de los medios y de las redes sociales, instalándose como uno de los temas centrales de la velada.

Minutos antes, la comediante ya había interactuado con el actor al preguntarle: “¿La pasta sigue siendo tu comida favorita?”, en referencia a una entrevista de los años noventa. DiCaprio respondió con un escueto “Sí”, lo que volvió a provocar carcajadas y aplausos entre los invitados.

EFE / ARCHIVO

El comentario relacionado con la edad de las parejas del actor volvió a colocar su vida sentimental en el foco de la conversación durante la gala, consolidándose como uno de los episodios más recordados de la noche.

Para preparar el monólogo de apertura, la humorista decidió seguir la misma fórmula que había utilizado previamente. “Trabajé igual de duro, con el mismo equipo y en los mismos clubes para probar el material”, explicó. Además, señaló que analiza cada chiste desde la perspectiva de la persona mencionada: “Pienso: ‘¿Si yo estuviera en su lugar, esto me ofendería?’”.

Durante los ensayos, según relató a Variety, contó con el respaldo del equipo de producción y solo tuvo que ajustar una broma debido a la ubicación de los asistentes: “Solo tuve que cambiar un chiste por un tema de asientos”.

El regreso de Nikki Glaser como anfitriona fue seguido con atención por los invitados, y su estilo, basado en un humor directo y referencias a la vida de las celebridades, generó risas, sorpresa y comentarios, especialmente tras su intercambio con Leonardo DiCaprio.

BB