Con una nueva dosis de drama, misterio, euforia y suspenso, la plataforma de streaming más vista del mundo, Netflix, vuelve a brillar con algunos de los estrenos más destacados del momento, los cuales prometen horas de entretenimiento y diversión para toda la familia.Con series, películas y documentales creados cuidadosamente para cautivar al público, Netflix se consolida como uno de los catálogos más variados e ideales para combatir el aburrimiento, ya que dentro de su extenso repertorio es posible encontrar contenidos para todos los gustos y preferencias.Con temáticas diversas y propuestas emocionantes, esta semana el catálogo de Netflix no solo se amplía, sino que se renueva para que sus suscriptores disfruten de grandes historias y vivan nuevas aventuras desde la comodidad de sus hogares.Si quieres disfrutar de una experiencia envolvente, acompañada de narrativas únicas y fascinantes, sigue leyendo, ya que a continuación te compartimos todos los estrenos de la semana en Netflix, así como un par de recomendaciones para orientarte en la búsqueda de nuevas películas y series.Si te gustan los contenidos de época y, además, eres fan del misterio y las historias de crimen, probablemente disfrutes Agatha Christie: Las Siete Esferas, la nueva serie que llega a Netflix, protagonizada por Mia McKenna-Bruce y la destacada actriz Helena Bonham Carter.Ambas encabezan una trama ambientada en la Inglaterra de 1925, que sigue a Bundle Brent en la investigación de la muerte de su prometido, un caso que la lleva a descubrir una conspiración relacionada con siete misteriosas esferas, entre secretos, engaños y una compleja red de intrigas de la alta sociedad.Para quienes prefieren la acción y los casos policiales, llega El Botín, una película que retrata a un grupo de policías en Miami que, durante un operativo antidrogas, descubre millones de dólares en efectivo. El hallazgo desata desconfianza, dilemas morales y duras pruebas de lealtad, mientras los agentes deben resguardar la fortuna en un territorio peligroso, preguntándose en quién confiar mientras fuerzas externas los acechan.12 de enero14 de enero15 de enero16 de enero