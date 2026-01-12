"Poppy Playtime: Chapter 5" ya tiene fecha de estreno

Durante el fin de semana, Mob Entertainment, el desarrollador de videojuegos, subió a YouTube el segundo tráiler del quinto capítulo de la saga de terror, Poppy Playtime , el cual muestra a “El prototipo”.

En el adelanto se revelan algunos detalles sobre qué se espera de este quinto episodio. Nuevos villanos, nuevos accesorios y herramientas de juego, entre otras cosas. Asimismo, durante el video se observa al experimento 1006, mejor conocido como “El prototipo”, quien se ve acechando por los pasillos solitarios de la fábrica de juguetes, mientras se prepara para vencer al protagonista.

¿De qué tratará Poppy Playtime: Chapter 5?

Poppy Playtime se ha consolidado como uno de los videojuegos de terror favoritos, dentro de la comunidad gamer, desde su lanzamiento en 2021. Durante el juego, se asume el papel de un viejo empleado de una fábrica abandonada, que regresa al lugar en busca de la verdad sobre oscuros acontecimientos que sucedieron en el pasado.

El pasado 31 de octubre del 2025, la desarrolladora del juego subió el primer adelanto del nuevo episodio. En este teaser podemos ver escenas que muestran los pisos más profundos de la fábrica, además de la zona del laboratorio, justo donde el jugador terminó la cuarta entrega. También se ven manchas del “suero de amapola” cubriendo las paredes, y la sombra del prototipo acechando en la oscuridad.

Luego, el 5 de diciembre se estrenó el primer tráiler oficial que lleva como título “Welcome home”. Aquí vemos a la muñeca Poppy en uno de sus muchos intentos por escapar del prototipo, a través de los conductos de ventilación. Al caer por una abertura, llega a una zona desconocida en donde se topa con un nuevo experimento.

El quinto episodio explorará El Laboratorio , una zona de la fábrica nunca antes explorada, que es un lugar oscuro en el que acechan temibles criaturas. Para completar la misión, el jugador debe enfrentarse al origen de todo el horror.

Puedes ver el nuevo tráiler aquí:

¿Cuándo se estrena Poppy Playtime: Chapter 5?

El quinto capítulo del videojuego, titulado “Broken Things”, ya está disponible para preguardarse en las tiendas de videojuegos como Steam y Epic Games Store.

Estará disponible para computadoras el miércoles 18 de febrero del 2026. Por su parte, aún no se anuncia cuándo estará disponible para consolas como Xbox y PlayStation.

