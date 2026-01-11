One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de los Golden Globes 2026 al coronarse como Mejor Película de Comedia o Musical y sumar los premios a Mejor Dirección y Mejor Guion, consolidándose como una de las cintas más galardonadas de la temporada y como la principal contendiente en la carrera rumbo al Oscar.

La cinta, entre épica política y melancolía íntima que caracterizan al cineasta californiano, vuelve a poner a Anderson como el gran autor de este ciclo cinematográfico. En su discurso, lejos de la solemnidad, el director reivindicó el carácter colectivo del cine: "Un guion se escribe robando frases a la gente, a los actores, a las canciones, a la vida misma. Robamos de la mejor manera posible. Esta película pertenece a todos los que me prestaron sus palabras", dijo, agradeciendo a una industria que, según él, "ha sido generosa conmigo y con esta película".

El dominio de One Battle After Another se extendió también a las actuaciones. Teyana Taylor obtuvo su primer Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por encarnar a una revolucionaria feroz y vulnerable, y dedicó el premio, entre lágrimas, a "sus hermanas de color", recordando que "nuestras voces importan y nuestros sueños merecen espacio".

En el terreno interpretativo, la ceremonia marcó hitos personales. Timothée Chalamet ganó por fin su primer Golden Globe como Mejor Actor en Comedia o Musical por Marty Supreme, imponiéndose a figuras consagradas como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y George Clooney. El actor, que viene de conquistar también el Critics Choice, atraviesa el que muchos consideran el mejor momento de su carrera. En la categoría femenina, Rose Byrne sorprendió al llevarse el premio por la independiente If I Had Legs I’d Kick You, una producción de A24 rodada en apenas 25 días.

Pero si hubo una revelación inesperada fue Hamnet, de Chloé Zhao, que se coronó como Mejor Película Dramática. Zhao aprovechó su discurso para reivindicar la vulnerabilidad como esencia del arte: "Entregarnos incluso a las partes que nos avergüenzan es la única forma de que quienes nos miran puedan reconocerse". En esa misma línea de sensibilidad, Jessie Buckley ganó como Mejor Actriz Dramática, mientras que el brasileño Wagner Moura confirmó su proyección internacional al obtener el Globo como Mejor Actor por El Agente Secreto, después de haber sido premiado en Cannes.

En televisión, la noche ratificó tendencias ya anunciadas por los Critics Choice. The Pitt se impuso como Mejor Serie Dramática, con Noah Wyle como Mejor Actor y Rhea Seehorn como Mejor Actriz, consolidando su retrato descarnado de la tragedia contemporánea. Adolescence dominó las categorías de miniserie, mientras que The Studio se llevó el reconocimiento a Mejor Serie de Comedia y el premio actoral para Seth Rogen, confirmando que el humor metanarrativo sobre Hollywood sigue encontrando eco entre críticos y votantes.

La música y la cultura pop también tuvieron su espacio: K-Pop Demon Hunters ganó como Mejor Película Animada y su tema “Golden” fue elegido Mejor Canción Original, convirtiéndose en un himno sobre la resiliencia ante el rechazo. Y por primera vez en la historia de los Globos de Oro, los podcasts fueron reconocidos, con Good Hang de Amy Poehler inaugurando la categoría, en un gesto que refleja la expansión de los formatos narrativos más allá de la pantalla.

La gala, presentada entre la nostalgia y el glamour por figuras como Macaulay Culkin y Miley Cyrus, reservó la ovación más larga para Julia Roberts, cuya aparición bastó para poner de pie a toda la sala. Mientras tanto, América Latina celebró la victoria de El Agente Secreto, aunque México se quedó sin estatuillas pese a las nominaciones de Guillermo del Toro y Diego Luna.

Considerados tradicionalmente como la antesala de los Oscar, los Golden Globes de este año dejan una fotografía clara del momento: One Battle After Another lidera la carrera con nueve nominaciones y múltiples premios, seguida por Sentimental Value y Sinners en cine, y por títulos como The Pitt y Adolescence en televisión. Más allá de la alfombra roja y los discursos, la temporada queda marcada por el triunfo de un cine que, en palabras de Anderson, se construye escuchando al mundo y devolviéndole, transformadas, sus propias voces.

Una ceremonia sin discursos polémicos

A diferencia de otras ceremonias recientes de premios, esta edición de los Golden Globes no estuvo marcada por discursos políticos en el escenario, a pesar de un contexto global cargado de tensiones internacionales. Además, a pesar del clima social en Estados Unidos —entre debates sobre inmigración, tensiones con Venezuela y debates sobre Groenlandia— ningún actor, director o presentador abordó explícitamente esos temas desde el escenario de los Globes, un silencio que, según reportes de redes sociales, fue percibido con críticas por parte de algunos usuarios por la falta de postura de las celebridades ante "las realidades del mundo".

Lista completa de ganadores

-Mejor actriz de reparto en una película: Teyana Taylor por One Battle after another

-Mejor actor de reparto en una película: Stellan Skarsgård por Sentimental Value

-Mejor actor en una serie dramática: Noah Wyle por The Pitt

-Mejor actriz en una serie dramática: Jean Smart por Hacks

-Mejor actor de reparto en serie dramática: Owen Cooper por Adolescense

-Mejor actor en serie de comedia: Seth Rogan por The Studio

-Mejor canción original: Golden, de K-Pop Demon Hunters

-Mejor guion de película: One Battle After Another

-Mejor actriz en película musical o comedia: Rose Byrne por If I had legs I'd kick you

-Mejor actor en película musical o comedia: Timothée Chalamet

-Mejor actor en miniserie: Stephen Graham por Adolescense

-Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams por Dying for sex

-Logro en taquilla y logro cinematográfico: Sinners, con $368 millones de dólares

-Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another

-Mejor película de animación: K-Pop Demon Hunters

-Mejor banda sonora: Sinners

-Mejor película internacional: El Agente Secreto

-Mejor actriz de reparto en serie de televisión: Erin Doherty, por Adolescense

-Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn

-Mejor serie dramática: The Pitt

-Mejor serie limitada para TV: Adolescense

-Mejor serie de comedia: The Studio

-Mejor actriz de película dramática: Jessie Buclkey por Hamnet

-Mejor actor en película dramática: Wagner Moura por El Agente Secreto

-Mejor película musical o de comedia: One Battle After Another

-Mejor Película Dramática: Hamnet

