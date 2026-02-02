Tras la celebración de los Premios Grammy 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza en contra de Trevor Noah, presentador de la ceremonia, quien durante el evento afirmó que el mandatario estuvo en la isla de Jeffrey Epstein.

"Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", escribió Trump en su red social Truth.

Durante la gala, Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que "desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", dijo, en referencia a Groenlandia.

Los Grammy, entregados esta noche en Los Ángeles, han sido escenario de protesta contra el presidente y su política migratoria por parte de músicos como Bad Bunny o Billie Eilish. El presidente de Estados Unidos ha dicho en su perfil de Truth que los premios "Son lo PEOR".

El presidente de Estados Unidos pide a Noah, al que califica como "un completo perdedor", que "aclare sus hechos", y que lo haga "rápido". EFE/Donald Trump en Truth Social

"¡Prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas", ha añadido.

"Noah —continúa— quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!"

Trump dice en la red social que no sabe si Bill Clinton estuvo en la isla de Epstein, pero que él nunca ha estado en ese lugar: "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos", asegura

"Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral. Pregúntenle a Little George Slopadopolos y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!" , concluye el mensaje.

El mensaje se refiere de este modo a George Papadopoulos un exasesor que fue sentenciado a 14 días en la cárcel por mentir a agentes federales sobre la implicación de Rusia en las elecciones de 2016.

Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó 3 millones de nuevos documentos sobre la investigación con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, al que se relaciona con famosos del mundo del espectáculo, empresas y deportes, y políticos como Donald Trump y Bill Clinton.

Bill Clinton ha asegurado haber viajado en varias ocasiones en el avión de Epstein para eventos de la Fundación Clinton, pero que niega haber sabido de sus crímenes o haber estado en su isla.

Varias víctimas del magnate han denunciado el hecho de que el Gobierno no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso, como fue aprobado por el Congreso a finales de 2025.

