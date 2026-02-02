La edición 68 de los Premios Grammy, celebrada el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, confirmó que la gala musical más importante de la industria no es ajena al clima social y político que atraviesa Estados Unidos. A lo largo de la noche, el espectáculo convivió con discursos explícitos contra las políticas antimigrantes, críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y llamados a la empatía en un país marcado por la polarización. Más allá de los premios y las actuaciones, la ceremonia se convirtió en una plataforma donde la música dialogó de forma directa con la realidad.

La apertura estuvo a cargo de Rosé y Bruno Mars, quienes interpretaron “APT” en un número de alto voltaje que combinó coreografía, energía pop y una producción visual diseñada para marcar el tono de la noche. El escenario se transformó en un espacio de celebración, pero también en un punto de partida para una gala que, conforme avanzaron las horas, fue adquiriendo una dimensión más política.

Uno de los momentos más comentados fue el regreso de Justin Bieber a los escenarios. Tras varios años de ausencia y un periodo de intensa exposición mediática, el cantante canadiense apareció con una guitarra y una puesta en escena deliberadamente austera: nada más que ropa interior. Interpretó “Yukon”, tema incluido en su disco “Swag”. La reacción del público fue inmediata: una ovación prolongada que marcó su reconciliación con el escenario de los Grammy y convirtió su actuación en uno de los episodios más recordados de la noche.

La británica Olivia Dean se consolidó como una de las grandes protagonistas al recibir el premio a Artista revelación. Entre lágrimas, agradeció a su equipo, a su familia y a quienes la acompañaron en el proceso creativo. Su discurso adquirió un tono político cuando se refirió a su historia personal: “Jamás imaginé que estaría aquí. Un artista no es nada sin su equipo. Soy la nieta de un inmigrante y no sería lo que soy sin él. No somos nada los unos sin los otros”.

El tono crítico se intensificó cuando Billie Eilish subió al escenario para recibir el Grammy a Canción del año. En un discurso breve pero contundente, la cantante dirigió su mensaje contra las políticas antimigrantes y el accionar de ICE. “No siento que tenga que decir mucho, pero nadie es ilegal en tierra robada”, afirmó.

En el terreno de las actuaciones, Tyler, The Creator ofreció uno de los números más explosivos de la noche con “Sugar On My Tongue”. Su performance combinó elementos teatrales, ritmo frenético y una puesta visual que convirtió el escenario en un espacio casi caótico, en sintonía con la estética provocadora del rapero. Lady Gaga, una de las figuras más esperadas de la noche, subió al escenario para interpretar “Abracadabra”, canción que dominó las listas de popularidad durante semanas. Más tarde, recibió el Grammy a Álbum de pop vocal. En su discurso, reflexionó sobre su trayectoria y el significado de volver a ese escenario: “He estado haciendo música desde que era muy pequeña. Cada vez que estoy aquí siento que debo despertar y recordar por qué empecé”.

La ceremonia también fue espacio para reconocimientos a trayectorias consolidadas. Pharrell Williams recibió un Grammy por su impacto global en la música. Al aceptar el galardón, agradeció a la Academia y a quienes han creído en su trabajo, y subrayó la relevancia histórica de la música afroamericana: “Gracias a todos en esta sala que creen en el poder de la música negra”, dijo, en un mensaje que conectó pasado, presente y futuro de la industria.

Un toque de nostalgia

Uno de los momentos más emotivos llegó con el segmento In Memoriam, encabezado por Reba McEntire. El homenaje a Ozzy Osbourne fue otro de los puntos culminantes de la ceremonia. Tras la aparición de su imagen en el escenario, Post Malone y Slash interpretaron “War Pigs” en honor al músico considerado padre del heavy metal.

Desde el público, Sharon y Kelly Osbourne observaron visiblemente conmovidas, en una escena que subrayó la importancia de la memoria y el legado.

Cher recibió el Grammy a la trayectoria artística con un discurso que mezcló experiencia y optimismo. “Nunca se den por vencidos por sus sueños. Pase lo que pase, vivan. Si no pasa ahora, pasará en algún momento”, expresó, sintetizando décadas de carrera en un mensaje directo al público y a las nuevas generaciones.

La gala avanzó entre bromas políticas del presentador Trevor Noah, alusiones constantes al clima electoral y referencias críticas al presidente Donald Trump, que reforzaron la idea de una ceremonia consciente de su contexto.

La aparición de Harry Styles para presentar uno de los premios finales fue recibida como uno de los momentos más esperados, marcando su regreso al escenario de los Grammy tras varios años de ausencia.

La revancha de Ca7riel y Paco Amoroso

Ca7riel & Paco Amoroso agradecieron la “segunda oportunidad” que recibieron al ganar el Grammy al Mejor álbum de rock latino o alternativo tras la polémica que provocaron al quemar los Grammy Latino que obtuvieron el año pasado.

“Esto es increíble. Estamos muy agradecidos, disfrutando la alegría de haber ganado y (estamos) preparados para todo", dijo el dúo argentino en su paso por la alfombra roja de los Grammy.

El grupo se está tomando un descanso para reconectar con ellos mismos y poder llegar a sus metas, tras los cinco Grammy Latino que lograron el pasado noviembre en Las Vegas.

Días más tarde a la gala, Ca7riel & Paco Amoroso sacaron un videoclip en el que narraban sus andaduras por los premios y en el que se les veía quemando los Grammy Latino que le otorgó la Academia. “Hay que dar el mensaje correcto. Estábamos medio descarriados, y a veces hay que encarrilar este tren, así no se choca”, sentenciaron.

Una noche llena de gloria

Disco del Año: “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.

Grabación del Año: “Luther”, Kendrick Lamar con SZA.

Canción del año: “Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

Artista revelación: Olivia Dean.

Interpretación Pop: “Messy”, Lola Young.

Interpretación Pop dúo o grupo: “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Álbum pop vocal: “Mayhem”, Lady Gaga.

Grabación pop dance: “Abracadabra”, Lady Gaga.

Álbum rock: “Never Enough”, Turnstile.

Interpretación rap: “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams.

Interpretación de rap melódico: “Luther”, Kendrick Lamar con SZA.

Canción de rap: “TV Off”, compuesta por Kendrick Lamar con Lefty Gunplay.

Álbum de rap: “GNX”, Kendrick Lamar.

Álbum de pop latino: “Cancionera”, Natalia Lafourcade.

Álbum de música urbana: “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.

Interpretación de música global: “EoO”, Bad Bunny.

Álbum latino de rock o alternativo: “Papota”, Ca7riel y Paco Amoroso.

Álbum tropical latino: “Raíces”, Gloria Estefan.

Álbum de música mexicana: “Palabra de To’s (Seca)”, Carín León.

Celebridades, contra el ICE

La temporada de premios en el mundo de los espectáculos coincidió con la campaña de deportación masiva de la administración Trump en Minneapolis, obligando a los artistas a decidir si se unen a la creciente revuelta cultural contra las medidas severas de inmigración y cómo hacerlo.

Estas interrogantes surgieron nuevamente cuando las mayores estrellas de la música caminaron por la alfombra roja en los Grammy.

Los organizadores vieron un mayor apoyo el domingo que en los Globos de Oro del mes pasado. La reacción pública ha crecido desde que un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó y mató al enfermero de 37 años Alex Pretti y agentes federales detuvieron al niño de 5 años Liam Conejo Ramos. El reciente arresto del periodista Don Lemon solo añadió más al clamor.

Además, como señaló un organizador, los Grammy tienden a atraer a un público menos adverso al riesgo que las ceremonias de Hollywood.

Jason Isbell, Margo Price, Kehlani y Rhiannon Giddens fueron algunos de los artistas que llevaban ropa de protesta en la alfombra roja de los Grammy. Kehlani insultó al ICE en su discurso de aceptación por el premio a mejor interpretación de R&B.

Vernon, cuyo grupo Bon Iver está nominado al mejor álbum de música alternativa, dijo que llevaba un silbato para honrar a los observadores civiles que han documentado las acciones de los agentes federales en las calles.

“Creo que hay una razón por la que existe la música y es para sanar y unir a la gente. Pero el verdadero trabajo lo hacen esos observadores en el terreno en Minneapolis. Solo queremos reconocerlos”.

