Una de las series más exitosas de Netflix r egresa este jueves 29 de enero con una nueva temporada que promete escándalos, elegancia y, por supuesto, mucho romance. “Bridgerton” vuelve para cautivar a la audiencia con nuevos chismes, intrigas y giros inesperados que marcarán el rumbo de esta esperada cuarta temporada.

Después de haber sido testigos del romance del Duque, del vínculo prohibido entre el vizconde y Miss Sharma, y del camino de Penelope hacia el amor junto a Colin, la historia se prepara para dar paso a una nueva etapa. Ahora es el turno de Benedict Bridgerton, el segundo de la familia y el más artístico y despreocupado, de protagonizar su propia búsqueda romántica.

¿De qué trata la cuarta temporada de Bridgerton?

Esta nueva temporada, protagonizada por Luke Thompson, como Benedict, y Yerin Ha, como Sophie Baek, promete atraer a polos opuestos. Veremos una trama en la que el amor verdadero quedará atrapado entre la fantasía y la realidad, y ninguna de las dos crea las circunstancias para que el romance florezca , por lo que los personajes tendrán que aprender a abrazar un poco de ambas.

La cuarta temporada centra su atención en Benedict Bridgerton, quien a pesar de que tanto su hermano mayor como su hermano menor están felizmente casados, es renuente a sentar cabeza y casarse.

Esto es, hasta que una mujer misteriosa y cautivadora capta su atención en un baile de máscaras. Aunque Benedict solo conoce a su interés amoroso como la Dama de Plata, en realidad se trata de Sophie, una ingeniosa criada con sus propios secretos y sueños.

Benedict y Sophie se enfrentarán a un choque de realidad, pues ambos vienen de mundos completamente distintos.

¿Cuántos episodios tiene la cuarta temporada de Bridgerton?

La nueva entrega de "Bridgerton" sigue fielmente el formato de todas las temporadas anteriores, por lo que cuenta con ocho capítulos de alrededor de una hora de duración.

En el clásico estilo de los grandes estrenos de Netflix, la plataforma de streaming ha dividido el lanzamiento de esta entrega en dos partes. El Volumen 1 de la cuarta temporada ya está disponible y cuenta con los primeros cuatro episodios; mientras que el Volumen 2 llegará a las pantallas el próximo 26 de febrero, y estará conformado por los siguientes cuatro capítulos.

Los primeros cuatro episodios se llaman:

Capítulo 1: “El vals”

Capítulo 2: “El tiempo suspendido”

Capítulo 3: “El campo junto al otro camino”

Capítulo 4: "La propuesta de un caballero".

