Tras insulto a Fátima Bosch, reviven todas las controversias de Nawat Itsaragrisil

A semanas de la final de Miss Universo 2025, el certamen más importante del mundo de la belleza se vio envuelto en polémica. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia y anfitrión del evento, fue captado en video insultando a la representante de México, Fátima Bosch.

En las imágenes difundidas en redes sociales, el empresario cuestionaba a Bosch por no publicar contenido relacionado con el país anfitrión. Aunque la modelo intentó explicarse, fue interrumpida en varias ocasiones antes de que Nawat ordenara a seguridad retirarla del salón. Bosch declaró ante la prensa que fue llamada “estúpida” y que le gritó que se callara.

Sin embargo, no es la primera vez que Itsaragrisil genera controversia por su trato hacia las concursantes, en esta nota te contamos los detalles.

Itsaragrisil es un gran influyente en el mundo de los certámenes en Asia, antes de fundar Miss Grand International trabajó como conductor de televisión y actualmente coordina —o coordinaba— actividades culturales, logísticas y promocionales de Miss Universe Tailandia, previo a la final del 21 de noviembre en el Impact Arena de Park Kret, Bangkok.

Itsaragrisil ya había sido acusado de body shaming

El 26 de octubre de 2022, Nawat Itsaragrisil afirmó que la representante de Vietnam, Doan Thien An, no alcanzó el Top 10 en Miss Grand International 2022 por no cumplir con los “criterios físicos” del certamen. Según el presidente, An era “la única concursante con torso más largo que las piernas y caderas grandes”.

Sus comentarios provocaron indignación en la audiencia y, según medios vietnamitas, incluso motivaron a algunos a boicotear el concurso.

Usuarios en redes criticaron que un presidente de certamen internacional juzgara públicamente la apariencia de las participantes: “Cambien el nombre del concurso a Miss Body Shaming. Nunca pensé que alguien en su posición pudiera decir algo así”, escribió un internauta.

Asimismo, en 2016, Arna Ýr Jónsdóttir, Miss Islandia 2015, decidió retirarse de Miss Grand International después de que los organizadores le indicaran que debía ayunar y perder peso para tener más posibilidades de ganar. Jónsdóttir explicó que recibió instrucciones por parte del director de “saltar el desayuno, comer solo ensalada en el almuerzo y beber agua por la noche hasta el certamen”.

Aunque los organizadores calificaron estas indicaciones como “útiles” y con buena intención, la modelo se sintió ridiculizada por su apariencia y decidió abandonar la competencia: “Si realmente quieren que pierda peso y no les gusto así, no merecen tenerme en el concurso”, declaró al Iceland Monitor.

Jónsdóttir —exatleta del equipo nacional de Islandia— aseguró estar orgullosa de su físico musculoso y enfatizó que los comentarios externos no afectarían su autoestima. Itsaragrisil no ofreció disculpas y afirmó que sus consejos eran parte del proceso normal del certamen, y que se aplicaron a otras concursantes con el objetivo de mejorar su desempeño.

Con información de EFE y SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

