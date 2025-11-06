Este jueves se estrenó el tráiler de la película biográfica del “Rey del Pop”, Michael Jackson, una de las más grandes e importantes figuras de la música de todos los tiempos. Luego de algunos retrasos en las grabaciones y filmaciones adicionales de último momento, hoy tenemos un pequeño vistazo de lo que nos espera de la cinta cinematográfica tan esperada por todos.

En los avances se aprecia lo que será un recorrido por la vida del artista, desde sus inicios en su grupo familiar conocido como The Jackson 5, hasta su debut en solitario y ascenso a la fama. “Descubre el nacimiento de un Rey”.

La película cuenta con un gran y destacable equipo: está siendo dirigida por Antoine Fuqua un galardonado cineasta, escrita por el guionista John Logan (tres veces nominado al Oscar) y como productores se encuentran Graham King (ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody), John Branca (productor ejecutivo del cortometraje del video musical Thriller) y John McClain (productor ejecutivo de This Is It y Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).

Será protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael, quién dará vida a su fallecido tío, y será su debut actoral. El resto del cast lo conforman Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller, Colman Domingo, Jessica Sula, Kat Graham, Larenz Tate y Kendrick Sampson.

La casa productora Lionsgate la distribuirá en Estados Unidos y Universal Pictures se encargará de hacerlo de forma internacional.

El estreno de la cinta biográfica tiene como fecha de estreno 24 de abril de 2026 , cada vez estamos más cerca.



KR