Kanye West en México: ¿Cómo registrarte para acceder a la preventa?

Tras años de espera, especulaciones y rumores, este jueves el rapero estadounidense Kanye West anunció su triunfal regreso a México con un show único e irrepetible.

Pese a sus polémicas, Kanye West se ha consolidado como una de las figuras más importantes en la escena actual del rap y el hip-hop. Sus más de 20 años de trayectoria son la prueba fidedigna de que su estilo y talento han marcado un precedente en la historia de la música.

Por ello, el anuncio rápidamente cobró relevancia en redes sociales, obteniendo reacciones de todo tipo, especialmente de los miles de fans mexicanos que esperan con ansias conseguir un boleto para el concierto que se llevará a cabo el próximo 30 de enero de 2026 en la Plaza de Toros “La México”, en la capital del país.

Después de más de 17 años de ausencia, Kanye West confirma su regreso a los escenarios mexicanos. ESPECIAL

Sin embargo, la promotora del evento anunció que, a diferencia de otros conciertos, para poder acceder a la preventa será necesario llenar un registro previo, el cual ya está disponible.

Para completarlo, deberás acudir a la página web https://yemexicocity.com/ y proporcionar algunos de tus datos, como nombre, correo electrónico y género.

Una vez que termines de contestar, lo siguiente es seleccionar la casilla de aceptación y esperar a que se procese el registro. En cuestión de minutos, y si tu inscripción fue exitosa, debería llegarte un correo de confirmación a la cuenta que proporcionaste.

Hasta el momento, la fecha oficial de preventa no ha sido revelada, pero se espera que se dé a conocer en los próximos días. Cabe destacar que no podrá ingresar quien no realice este paso previo.

Aunque todavía no se sabe mucho del espectáculo, se espera que Kanye, o Ye, suba a los escenarios mexicanos para interpretar algunos de sus más grandes éxitos como “Stronger”, “Gold Digger”, “Runaway” y “Flashing Lights”.

También puedes leer: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Con su regreso a México, Kanye West no solo promete un espectáculo musical, sino una experiencia que refleje la esencia de su carrera: audaz, innovadora y provocadora. Su visita marcará el reencuentro de uno de los artistas más influyentes del siglo XXI con un público que ha seguido de cerca cada una de sus etapas, desde sus primeros éxitos hasta sus más recientes controversias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP