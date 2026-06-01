¡Paren el mundo! ¡Habrá nueva canción de Taylor Swift y ya hay tres discos conmemorativos que las Swifties pueden encargar desde hoy! El nuevo sencillo llegará este viernes 5 de junio y será parte de Toy Story 5.

Tras el éxito de The Life of a Showgirl, la artista estadounidense, ganadora de 14 premios GRAMMY, anunció una nueva canción original titulada “I Knew It, I Knew You” que se publicará al final de esta semana previo al estreno de Toy Story 5 fechado para el miércoles 17 de junio.

La nueva canción cuenta con los créditos de Taylor Swift y Jack Antonoff tanto para la escritura como para la producción del sencillo. Con ello, Swift regresa a trabajar con uno de los productores con los que ha colaborado en su exitoso pasado. Naturalmente, el sencillo formará parte del soundtrack de la esperada película de Disney y Pixar, que llega a salas de cine de todo el mundo en este año.

¿De qué trata la nueva canción de Taylor Swift?

La letra escrita por la cantante está inspirada en el viaje de la vaquera Jessie, uno de los personajes que ha acompañado al universo de Toy Story desde la segunda séquela. Además, el género elegido, en consonancia con el personaje, marca el regreso de Taylor Swift al country, uno de los estilos que ha definido su exitosa carrera como artista y compositora.

Desde el día de hoy, tres ediciones exlcusivas en CD se han puesto a la venta en el sitio web de Taylor Swift. En cada una de ellas aparece el nuevo sencillo tal como aparece en la película, una versión acústica especial y una versión especial en piano, todas con interpretaciones vocales y producción únicas.

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Andrew Stanton, director y guionista de Toy Story 5, comentó: “Es increíble lo significativo que ha sido contar con Taylor para escribir e interpretar esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable. La canción está profundamente ligada a TOY STORY. Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había estado ahí, como un pariente perdido hace mucho tiempo. Fue el destino.”

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