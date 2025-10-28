Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel global y ha logrado consolidar su liderazgo gracias a la cantidad de suscriptores con la que cuenta y a su diverso catálogo de series y películas que se actualiza constantemente para adaptarse a los gustos del público.

En este sentido y con el propósito de facilitar al espectador la elección de contenido, cada semana la plataforma publica un listado con las películas más vistas en cada país y a continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares en Netflix México.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Una Casa de Dinamita

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.

El Elixir de la Inmortalidad

Un elixir reanima a los muertos en una aldea. Una familia en conflicto debe unirse y luchar por sobrevivir mientras su hogar colapsa

Ni Una Palabra

Un psiquiatra llega a un acuerdo desesperado (y posiblemente mortal) con criminales mientras intenta desenterrar un valioso secreto encerrado en la mente de su paciente.

Caramelo

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.

La Vida Secreta de tus Mascotas 2

Los perros domésticos, Duke y Max, se familiarizan con el pequeño nuevo ser humano de la familia y se adaptan a la vida en una granja mientras sus amigos animales abordan nuevas crisis en la ciudad.

La Vecina Perfecta

En este documental acerca del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia, las cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

La Mujer del Camarote 10

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. A pesar de que nadie le cree, ella está decidida a investigar…, aunque eso la ponga en peligro.

27 Noches

Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.

Ataque 13

Jin es la nueva de la escuela y no teme enfrentarse a su despiadada capitana de voleibol. Pero cuando la chica aparece muerta, su espíritu regresa para ajustar cuentas.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

