La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente, famosa en toda Latinoamérica por sus acertadas predicciones, compartió lo que los astros anuncian para cada signo del Zodiaco este miércoles 29 de octubre de 2025. Según explicó, la jornada estará marcada por distintos retos y oportunidades, dependiendo de la energía que acompañe a cada signo.

Horóscopos de Mhoni Vidente para el miércoles 29 de octubre de 2025

Aries

La suerte estará de su lado, así que confíen en su intuición. Podrían recibir una invitación a un evento importante donde conocerán a alguien clave para su desarrollo profesional.

Tauro

Es momento de organizar mejor su tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades y cerrar asuntos pendientes. Si están solteros, el amor verdadero podría aparecer más pronto de lo que imaginan.

Géminis

Si han enfrentado días complicados o cargados de energía negativa, pidan la protección de su ángel guardián. Se acerca una nueva oportunidad laboral, no duden en aceptarla.

Cáncer

Este miércoles será uno de sus días más favorables. Los tonos verde y amarillo atraerán la buena suerte. Aprovechen para realizar trámites o planificar ese viaje que tanto desean.

Leo

Se encuentran en una excelente etapa para avanzar profesionalmente. Mantengan la confianza y la paciencia; el esfuerzo constante los llevará a cumplir sus metas.

Virgo

Confíen en su talento y realicen sus actividades con la mejor actitud. Presten atención a su entorno, podrían estar rodeados de personas envidiosas que no desean verlos progresar.

Libra

La abundancia fluye a su favor, pero eviten compartir sus logros con todos. Algunas personas podrían reaccionar con envidia. Cierren los ciclos del pasado para abrir nuevas oportunidades.

Escorpión

El miércoles será su día más afortunado de la semana. Los colores negro y blanco potenciarán su energía positiva. Están en un excelente momento para alcanzar sus metas y encontrar estabilidad.

Sagitario

Antes de realizar una compra importante, asesórense bien para evitar engaños o fraudes. Es un buen momento para cuidar la salud, mejorar la alimentación y retomar el ejercicio.

Capricornio

Analicen quiénes merecen permanecer en su vida y de quiénes es mejor mantener distancia. Algunas personas podrían estar bloqueando su crecimiento personal o profesional.

Acuario

Atención con su salud: los pulmones y la garganta podrían estar sensibles. Pronto recibirán una guía espiritual que los ayudará a liberarse de la negatividad y renovarse interiormente.

Piscis

Busquen la calma y eviten involucrarse en conflictos ajenos. Este es su momento para destacar y ser reconocidos. Todo el esfuerzo que han hecho comenzará a dar frutos.

Con información de Mhoni Vidente

BB