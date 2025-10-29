La astróloga cubana Mhoni Vidente, reconocida en toda Latinoamérica por sus acertadas predicciones, reveló qué signos del Zodiaco contarán con una dosis extra de suerte este martes 28 de octubre de 2025. Según explicó, los astros se alinean de manera especial para atraer abundancia, amor y nuevas oportunidades a algunos miembros del horóscopo.

A continuación, los signos que tendrán un día lleno de buenas noticias en el amor y el dinero, según las predicciones de Mhoni Vidente:

Tauro

La suerte económica se hace presente para los taurinos. Mhoni asegura que recibirán una propuesta laboral o financiera que podría representar un gran avance. En el amor, la estabilidad regresa: las parejas resolverán malentendidos y los solteros podrían reencontrarse con alguien del pasado.

Cáncer

Este signo tendrá una jornada muy favorable. Las energías del universo favorecen los proyectos personales y el crecimiento material. Además, el amor se intensifica: alguien especial podría declarar sus sentimientos o dar un paso importante en la relación.

Leo

Los leoninos estarán rodeados de buena vibra y magnetismo. Su carisma atraerá nuevas oportunidades en lo laboral y financiero. En el plano sentimental, es un día ideal para fortalecer la relación o para abrir el corazón a un nuevo romance.

Escorpión

El miércoles promete ser un día de éxito y fortuna para Escorpión. Mhoni Vidente indica que podrían recibir dinero inesperado o una noticia relacionada con un aumento o pago pendiente. En el amor, la pasión se renueva, lo que traerá momentos de gran conexión con su pareja.

Capricornio

El trabajo y el esfuerzo de los capricornianos comienzan a dar frutos. La astróloga señala que tendrán reconocimientos y recompensas por lo que han construido con disciplina. En lo sentimental, llega la armonía y la posibilidad de una reconciliación.

Piscis

La energía de la prosperidad los acompaña. Mhoni Vidente predice que una oportunidad financiera o un nuevo negocio se manifestará. En el amor, el universo conspira para unir a las almas afines; podrían conocer a alguien que marcará su destino.

Mhoni Vidente recomienda a todos los signos mantener pensamientos positivos, usar colores que representen la abundancia como el dorado y el verde, y agradecer por lo que llega. Según la astróloga, esta actitud ayuda a multiplicar las bendiciones y atraer aún más fortuna.

Con información de Mhoni Vidente

