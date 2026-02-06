Beca Benito Juárez: Se retrasa el pago de febrero 2026; ¿Cuándo iniciaría?

En febrero, las Becas Benito Juárez, junto con la Beca Rita Cetina, reanudarán los pagos del ciclo escolar 2025- 2026, tras el periodo vacacional por las fiestas decembrinas y el posterior regreso a clases. Sin embargo, a casi una semana de comenzado el mes, las autoridades no han dado detalles sobre el calendario de pagos.

En este escenario, millones de beneficiarios se encuentran a la espera de más información sobre los pagos.

Las Becas Benito Juárez para la educación superior y media superior son apoyos fundamentales para los estudiantes beneficiarios en México, pues su objetivo es prevenir la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación.

Para este propósito, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, impulsadas por el Gobierno Federal, otorgan incentivos económicos durante los diez meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto debido al periodo vacacional.

¿Qué se sabe del pago de febrero de la Beca Benito Juárez?

En ocasiones anteriores, la dispersión de los recursos económicos ya ha registrado retrasos, generando incertidumbre entre los beneficiarios. Esto se debe a cuestiones administrativas y logísticas, además de la coincidencia del inicio de mes con días inhábiles bancarios o festivos.

En esta ocasión, el primer día de febrero cayó en domingo, y el segundo se conmemoró la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Para conocer el calendario oficial de pagos de febrero es relevante tener conocimiento de que esta información suele ser anunciada en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente son publicados en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Otro medio seguro para conocer esta información son las redes de Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cuándo iniciaría en pago de las Becas Rita Cetina?

En diversos medios de comunicación circula un "Calendario Tentativo de Pagos", el cual indica que la dispersión de recursos económicos por el Banco del Bienestar iniciaría el próximo lunes 9 de febrero.

Sin embargo, esta es una especulación pues, como se mencionó anteriormente, aún no hay información oficial publicada por la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar.

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez en 2026?

La Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de mil 900 pesos.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa llegando a estudiantes de instituciones prioritarias, con un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales.

MB

