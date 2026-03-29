El actor británico Tom Felton explora un territorio narrativo distinto en “They Will Kill You”, una producción que combina elementos de acción, comedia y terror psicológico en una historia centrada en la supervivencia y el miedo. La cinta llegó esta semana a los cines de México.

La trama sigue a una exconvicta que responde a un anuncio laboral para trabajar como ama de llaves en el edificio, sin conocer el historial de desapariciones que rodea al lugar. Lo que en apariencia es un empleo doméstico convencional pronto se transforma en una experiencia límite cuando la protagonista descubre que la comunidad funciona como un culto organizado que realiza rituales periódicos.

A partir de ese momento, la narración avanza como una carrera contra el tiempo: una sola noche en la que la supervivencia depende tanto de la resistencia física como de la capacidad de comprender el entorno en el que se encuentra atrapada.

En entrevista, Tom Felton explicó que una de las primeras cualidades que lo atrajeron del proyecto fue la manera en que el guion construye una tensión sostenida desde sus primeras páginas. Más que una historia impulsada únicamente por sobresaltos o acción, el actor identificó una carga emocional que acompaña al relato de principio a fin. “Desde la primera lectura sentí que tenía esta tensión que recorría toda la historia y que realmente no se detenía”, comentó el actor. “Y yo disfruto las historias que te mantienen un poco en vilo. No solo con la acción, sino también con la emoción”.

Esa lectura del proyecto apunta también a uno de los ejes del filme: el miedo como una presencia constante que no depende únicamente del horror explícito, sino de la sensación de encierro y de amenaza que impone la propia comunidad del edificio. En “They Will Kill You”, el espacio doméstico —The Virgil—deja de ser refugio para convertirse en una trampa, y esa inversión de lo cotidiano es parte de la fuerza de la propuesta.

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Los claroscuros humanos

Felton señaló además que el atractivo de su personaje radicó en no responder a categorías simples. Lejos de una construcción basada en la oposición tradicional entre héroe y villano, el actor encontró un papel atravesado por contradicciones, con una identidad moral menos estable y por eso mismo más interesante de interpretar.

“Lo que me atrajo fue que él no es fácil de definir como bueno o malo”, explicó. “Existe en una especie de zona gris, moralmente hablando, y eso siempre es divertido como actor porque te da más espacio para explorar”.

Para el intérprete, esa ambigüedad fue central en el trabajo actoral, porque permite construir a alguien que no se mueve desde la pureza ni desde la maldad absoluta, sino desde una lógica de supervivencia. “No estás simplemente interpretando al héroe o al villano”, dijo. “Estás interpretando a alguien que está tratando de sobrevivir”.

La película recurre en una tradición reciente del thriller y el terror que encuentra en los espacios cerrados una forma de presión narrativa. The Virgil no funciona solo como escenario, sino como una maquinaria que organiza las relaciones entre quienes lo habitan.

El edificio concentra secretos, rutinas y ceremonias, y convierte a la protagonista en una figura atrapada dentro de una comunidad que opera con reglas propias.

Al respecto, Felton contó que su preparación partió de una pregunta concreta: qué teme perder su personaje. Más allá de la acción física o de la dimensión espectacular del peligro, el actor buscó una entrada emocional que le permitiera entender el comportamiento del papel frente a una situación extrema.

“El miedo es un motivador muy poderoso”, afirmó. “Así que pasé mucho tiempo pensando en qué era lo que esta persona tenía miedo de perder, ya fuera su seguridad, sus relaciones o incluso su propio sentido de control”.

A partir de ahí, explicó, la construcción del personaje fue tomando forma desde una lógica interna más que desde una caracterización exterior. “Una vez que entiendes eso, el resto de la actuación se acomoda por sí solo”, señaló.

Con esa combinación de terror, acción y humor negro, “They Will Kill You” plantea una historia de persecución y encierro en la que la amenaza proviene de una comunidad entera y no de una sola figura.

La cinta apuesta por la tensión continua y por un relato que transforma un trabajo ordinario en una pesadilla.

Para Tom Felton, buena parte de su potencia está justamente en esa capacidad de sostener el nervio emocional de la historia. “Disfruto las historias que te mantienen un poco en ansiedad constante”, resumió el actor, al referirse a un proyecto donde el miedo, la ambigüedad y la supervivencia marcan el ritmo de una sola noche.

Sinopsis de “They Will Kill You”

La película desata una mezcla de horror, acción y comedia de alto octanaje, en la que una joven debe sobrevivir la noche en el Virgil, el misterioso y retorcido escondite, y trampa mortal, de un culto.