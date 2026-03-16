Aquellos que son fans del cine de acción o del actor Jason Statham la película El Guardián: Último Refugio es una opción para ver en la pantalla grande.

El Guardián: Último Refugio. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

En una remota isla escocesa, Mason, un hombre que ha elegido el aislamiento rescata a una niña llamada Jessie de una tormenta letal. Ambos quedarán atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir.

Forzado a enfrentar su pasado, descubrirá que protegerla puede ser su única oportunidad de redención.

El Guardián: Último Refugio. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

El filme fue creado en Irlanda, donde el Statham realizó muchas de sus escenas de acción.

El Guardián: Último Refugio

(Shelter)

De Ric Roman Waugh.

Con Jason Statham, Bill Nighy, Celine Buckens, Naomi Ackie, Daniel Mays.

Estados Unidos, 2026.

XM