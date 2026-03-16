Aquellos que son fans del cine de acción o del actor Jason Statham la película El Guardián: Último Refugio es una opción para ver en la pantalla grande.En una remota isla escocesa, Mason, un hombre que ha elegido el aislamiento rescata a una niña llamada Jessie de una tormenta letal. Ambos quedarán atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir.Forzado a enfrentar su pasado, descubrirá que protegerla puede ser su única oportunidad de redención.El filme fue creado en Irlanda, donde el Statham realizó muchas de sus escenas de acción.(Shelter)De Ric Roman Waugh.Con Jason Statham, Bill Nighy, Celine Buckens, Naomi Ackie, Daniel Mays.Estados Unidos, 2026.XM