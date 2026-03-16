Lunes, 16 de Marzo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El Guardián: Último Refugio”

Quienes disfrutan del cine de acción la película El Guardián: Último Refugio ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"El Guardián: Último Refugio" ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Aquellos que son fans del cine de acción o del actor Jason Statham la película El Guardián: Último Refugio es una opción para ver en la pantalla grande.

El Guardián: Último Refugio. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

En una remota isla escocesa, Mason, un hombre que ha elegido el aislamiento rescata a una niña llamada Jessie de una tormenta letal. Ambos quedarán atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir.

Forzado a enfrentar su pasado, descubrirá que protegerla puede ser su única oportunidad de redención.

El Guardián: Último Refugio. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "El testimonio de Ann Lee"

El filme fue creado en Irlanda, donde el Statham realizó muchas de sus escenas de acción.

El Guardián: Último Refugio

(Shelter)

De Ric Roman Waugh.

Con Jason Statham, Bill Nighy, Celine Buckens, Naomi Ackie, Daniel Mays.

Estados Unidos, 2026.

XM

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